SPENDIT AG gewinnt den Münchner Digital Innovation Award

München, 10. November 2017. Die SPENDIT AG hat den Münchner Digital Innovation Award in der Kategorie “Das Digitale Bild” für ihre Kommunikation zur einzigartigen App Lunchit gewonnen, die Steuervorteile für Arbeitnehmer beim Mittagessen einfach nutzbar macht.

Zur Preisverleihung am 24. November in München im Rahmen der DIGICON Messe 2017, bei der junge Start-ups auf etablierte Weltkonzerne treffen, werden die Gründer Florian Gottschaller und Ralph Meyer berichten, wie sie die 50 Jahre alte Essensmarke mit Lunchit digital neu erfunden haben.Mit ihrer Erfindung können Firmenangestellte in Restaurants, Cafés oder Supermärkten ihrer Wahl gehen, via Smartphone-App den Mittags-Beleg fotografieren und am Monatsende überweist der Arbeitgeber seinen Essenszuschuss mit dem Gehalt, steuerfrei. "Die Lohnbuchhaltung kann die Daten über eine digitale Schnittstelle ganz einfach einpflegen. Papier wird bei uns gar nicht mehr benötigt", sagt SPENDIT AG Vorstand Florian Gottschaller.Gottschaller: „Die Basis für unsere Erfindung ist eine gültige Steuerregelung, die Arbeitgeber oft nicht kennen oder mit Essensmarken aus Papier oft wenig effizient anwenden. Bei Lunchit wird nur erstattet, wenn der Mitarbeiter tatsächlich essen geht. Und es sind damit sogar bis zu 6,27 Euro komplett steuerfrei möglich. Wir nennen es die digitale Transformation in der Mittagspause.“

Die hochkarätig besetzte Jury des Münchner Digital Innovation Award hat „die Innovation Lunchit“ für die Nominierung voll überzeugt: „Diese App kann wirklich jeder gebrauchen, weil wir alle täglich zu Mittag essen und das Smartphone unser täglicher Begleiter ist. Lunchit bietet einen schönen finanziellen Anreiz mit wenig Aufwand und macht Digitalisierung so positiv erlebbar.“

Der Münchner Digital Innovation Award ist mit 10.000 EUR dotiert.