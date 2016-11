STADTHOLZ nutzt jahrelange Erfahrung und liefert hochwertige Holzuhren

Bad Zwischenahn, 10. November 2016 – Das noch junge Label für hochwertige Holzbrillen und Accessoires aus Holz nutzt seine Erfahrung für die Kreation hochwertiger Holzuhren.

Nach knapp 4 Jahren Markterfahrung und zahlreichen Innovationen wie Verglasungstechniken für Holzbrillen, nutzt die Marke ihre Erfahrung und Expertise im Umgang mit hochwertigen Produkten aus Holz zur Herstellung einzigartiger Armbanduhren aus Holz. Neben heimischen Holzsorten wie Ahorn, setzt STADTHOLZ vor allem auf Harthölzer wie Sandelholz. „Bei meinen Produkten steht neben gutem Aussehen vor allem die Funktionalität und der Mehrwert im Vordergrund“ – C. Puzik. Das Unternehmen setzt auf hochwertige Komponenten wie einem Uhrwerk aus der Schweiz und einem hochwertigen Safirglas, sowie dem IP Verfahren, zur Veredelung der Metallteile. Bei der Herstellung verzichtet man auf minderwertige Legierungen die Nickel enthalten, somit ist eine Armbanduhr aus Holz von STADTHOLZ sogar für die meisten Allergiker geeignet. Jede Holzuhr wird in Handarbeit hergestellt, um die hohen Qualitätsansprüche gewährleisten zu können, die bei einer hochwertigen Armbanduhr relevant sind.

STADTHOLZ Armbanduhr Holz Modell Bristol in rotem Sandelholz

Vorerst gibt es vier verschiedene Modelle mit klanghaften Namen wie Lugano, Bern oder Lausanne im Sortiment. Erhältlich sind die Uhren im eigenen Onlineshop und bei zahlreichen Fachhändlern und Juwelieren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Jahresende kommt das Modell BERN in einer ersten Sonderauflage mit einem Ziffernblatt aus Marmor, zum Jahresanfang sind zwei weitere Modelle geplant, jeweils in verschiedenen Holzsorten. Zudem arbeitet die Firma momentan an einer neuen Oberflächenveredelung, die einer Holzuhr eine komplett neu Optik verliehen soll.

