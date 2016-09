STATISTIK NACHHILFE ZWEIBRÜCKEN und CONTWIG

Professionelle Nachhilfe in allen Bereichen der Statistik – Wahrscheinlichkeitsrechnung und deskriptive / induktive Statistik!

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit in der Statistikklausur durchzufallen? Sehr hoch! Das „Siebfach“ Statistik – mittlerweile zum absoluten Alptraum für Studierende aller Fachbereiche avanciert – weist regelmäßig hohe Durchfallquoten auf und stellt viele Studierende vor scheinbar unüberwindliche Probleme.

Die Business Akademie unterstützt Studenten aller Fachrichtungen in Zweibrücken und Contwig mit kompetenter Statistik-Nachhilfe. Um den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und eine wirkungsvolle Statistik-Nachhilfe zu gewährleisten, bietet das Nachhilfeinstitut in Contwig die Nachhilfe in Statistik ausschließlich in Form von Einzelunterricht an. Unter bestimmten Umständen findet die Nachhilfe auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten oder auch am Wochenende statt.

Um die Kunden optimal auf die Prüfungen vorzubereiten werden statistische Inhalte anschaulich anhand von konkreten praxisbezogenen Beispielen und klausurrelevanten Aufgaben vermittelt. Dabei erstellen wir ein maßgeschneidertes Lern- und Förderkonzept, rechnen gemeinsam Altklausuren durch und gehen gezielt auf die individuellen Probleme und Schwachpunkte unserer jeweiligen Kunden ein.

Bei fehlenden Basics und Vorkenntnissen werden zunächst – unter Beachtung des persönlichen Lerntempos – basale Themen und Grundlagen der Statistik bearbeitet, die zur Bewältigung von klausurrelevanten Inhalten notwendig sind.

Klausurrelevante Themen und Inhalte der Nachhilfe sind u.a.: Kolmogorov-Axiome, Laplace-Experiment, Bernoulli-, Poisson-, Normal-, Binomial-, hypergeometrische Verteilungen, Lorenzkurve / Gini-Koeffizient, Kontingenzkoeffizient, Spearman Rangkorrelationskoeffizient, Regressionsanalyse, Korrelationskoeffizient, Kombinatorik, Kombinationen, Variationen,Permutationen, Kendalls Tao, Varianz, Quartile, Standardabweichung, Variationskoeffizient, zentraler Grenzwertsatz, Tests für Mittelwerte, Unabhängigkeitstests, Verteilungstests, Hypothesentests, Tests für Anteilswerte, Konfidenzgrenzen, Punkt- und Intervallschätzung……

