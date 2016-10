STERNGLAS Zeitmesser: Bauhaus to the People - erschwingliches Design aus Deutschland

Egal, ob Stuhl, Lampe oder Uhr. Wenn Bauhaus draufsteht, dann ist das Design formschön, minimalistisch und funktionell - und meist recht teuer.

Nahezu alle Bauhaus-Klassiker sind heutzutage echte Luxusobjekte, die sich nicht jeder leisten kann. Erstaunlich, denn es widerspricht dem recht bodenständigen Bauhaus-Gedanken: Dem „Normalbürger“ mit dieser Art von Produktdesign eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Kurzum: Gutes und nützliches Design für jedermann.

Genau an diesem Punkt setzt STERNGLAS-Gründer Dustin Fontaine mit seinem vor kurzem aufgesetzten Kickstarter-Projekt (https://www.kickstarter.com/project....fontaine/sternglas-watch/ ) an. Er möchte Bauhaus-Design für jeden erschwinglich machen - in Form von Armbanduhren. Während Bauhaus-Modelle bekannter Hersteller bei rund 500 Euro und mehr liegen, bietet STERNGLAS seine Uhren unter 200 Euro an - ohne dabei Abstriche bei Qualität und Verarbeitung zu machen.

STERNGLAS Zeitmesser – Bauhaus-Design aus Deutschland

Fünf Jahre hat Dustin Fontaine gebraucht, um das richtige Design für die STERNGLAS in Eigenregie zu entwickeln und die Voraussetzungen für die Produktion dieser erschwinglichen, im Alltag zuverlässigen und minimalistischen Uhr zu schaffen:

„Meine Leidenschaft für Uhren begann mit 16 Jahren, als ich für einen bekannten deutschen Uhrenhersteller arbeitete. Über die Jahre habe ich gelernt, dass man nur dann ein großartiges Produkt kreiert, wenn man es konstant und unermüdlich verbessert. So ist auch der STERNGLAS Zeitmesser entstanden. Mein Ziel war es, mit geometrischen Formen, ästhetischen Farben, einem gewölbtem Glas, hochwertigem Edelstahl und feinem Leder eine stimmige und erschwingliche Uhr für jedermann zu schaffen. Und das bisherige Feedback und die großartige Unterstützung, die wir gerade auf Kickstarter erhalten, sprechen dafür, dass wir da den richtigen Nerv getroffen haben.“

Zum aktuellen Zeitpunkt ist das STERNGLAS Kickstarter-Projekt bereits zu über 100 Prozent finanziert und wird zum Kampagnen-Ende am 10. November 2016 in Produktion gehen. Bis dahin kann man sich die Uhren noch zu Vorzugspreisen sichern. Die ersten beiden Produktions-Chargen sollen noch im Dezember 2016 ausgeliefert werden.

Weitere Informationen:

Kickstarter-Projekt:

https://www.kickstarter.com/project....fontaine/sternglas-watch/

Pressematerial: http://www.sternglas.de/presse/

STERNGLAS Zeitmesser im Überblick:

- Durchmesser: 38 mm

- Edelstahlgehäuse mit verschraubtem Boden

- gewölbtes und gehärtetes Mineralglas

- Schweizer Quarzwerk (714-Ronda) mit Datumsfunktion

- geöltes Kalbslederband mit Schnellwechselsystem

- Preis: 149 Euro (Vorzugspreis auf Kickstarter - regulärer Preis: 199 Euro)