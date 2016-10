STEULER-KCH Schwimmbadbau gewinnt den Innovation Award 2016

Die Besucher der Stuttgarter Fachmesse für Schwimmbad, Sauna und Spa – Interbad haben entschieden: Am Freitag, den 30. September wurde dort zum zweiten Mal der Innovation Award verliehen.

Insgesamt 15 Firmen stellten ihre Produktentwicklungen in der "Innovation Area" der Interbad aus – fünf mehr als bei der Erstausgabe der Auszeichnung im Jahr 2014.Platz eins belegte die Schwimmbadbauabteilung der STEULER-KCH GmbH mit den Beton-Fertigteilen BEKAPOOL, welche dank einer integrierten Thermoplast-Auskleidung kostengünstige Baukonzeptionen ermöglichen. Der bewährte statische Baustoff Beton wird mit Kunststoffauskleidungsmaterial mit hoher Widerstandsfähigkeit sowie prüffähiger Dichtheit direkt und unlösbar mechanisch verbunden. Durch bewährte Werkstoffe aus dem Säurebau, den hohen Vorfertigungsgrad und die schnelle sowie sichere Bauumsetzung sind gegenüber herkömmlichen Baukonzepten Einsparungen von bis zu 25% erreichbar. Darüber hinaus werden die fortlaufenden Wartungskosten – speziell bei Außenbecken – deutlich reduziert.Das (r)evolutionäre Konzept wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich STEULER-KCH Kunststoff-Technik entwickelt und dem Fachpublikum auf der Interbad durch zwei mit höchster Präzision ausgeführte Messemodelle präsentiert.Die rund 1.300 Juroren hatten ihre Stimmen via Internet und Stimmzettel auf der Messe abgegeben. Zur Begründung ihrer Entscheidung nannten sie eines von fünf Innovations-Kriterien. Für die Funktionalität in der Praxis erhielt die STEULER-KCH Innovation BEKAPOOL die meisten Stimmen.

In einer feierlichen Preisverleihung nahm Joachim P. Ostrowski (Geschäftsbereichsleiter Schwimmbadbau bei STEULER-KCH GmbH) den Preis durch die Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für das Badwesen, Berthold Schmitt und Andreas Wiesinger, entgegen.