STL-Logistik: Sammelgut nach Russland

Die Organisation und Durchführung von internationalen Sammelguttransporten nach Russland und angrenzende Staaten ist die Stärke des Unternehmens.

Das bediente Einzugsgebiet erstreckt sich neben Russland auf Weißrussland, Armenien, Georgien, Aserbaidschan, Usbekistan und Turkmenistan.

Als verlässlicher Partner in sämtlichen Bereichen des Transportwesens bietet die GmbH die komplette Angebotspalette an unterschiedlichen Verkehrsträgern zur Durchführung der Güterbeförderung. Per LKW, Luftfracht, Seefracht oder Bahnverkehr offeriert das Unternehmen einen Komplettservice, der durch die stetige Erweiterung der Geschäftsbeziehungen vor Ort noch weiter ausgebaut wird.

Sammelgut als Teilpartien oder Komplettladungen werden sorgfältig, zeitnah und professionell behandelt und per leistungsfähigem Netzwerk zum Endempfänger geliefert. Das hohe Qualitätsniveau im Bereich Transportlogistik von Sammelgut wird durch das moderne Equipment, umfangreiche Lagerkapazitäten und ein erfahrenes Team gewährleistet.

Russland als wichtigem Zielbereich und zukunftsfähigem Standort wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Durch die Berücksichtigung von Standorten wie Moskau, Jekaterinburg, Smolensk, Kasan und Nischni Nowgorod ist eine flächendeckende, zeitnahe und gleichzeitig kostensparende Belieferung gewährleistet. Über ein organisiertes Netzwerk können entlegene Gebiete und Großräume wie Sibirien oder Novosibirsk in das Verteilernetz mitaufgenommen werden.

STL bietet weitere logistische Dienstleistungen für die Gebiete von Russland und den ehemaligen GUS-Staaten an. Das gesamte Zollwesen inkl. Abwicklung und rechtlicher Beratung wird komplett aus einer Hand angeboten. Die Erstellung sämtlicher aufgrund der Grenzüberschreitungen erforderlichen Frachtbriefe sowie sonstiger Begleitdokumente übernimmt ebenfalls die Logistik GmbH.

Weiterhin werden Sonderfahrten für dringliche Speziallieferungen im Bereich der Industrie und Maschinen- und Anlagenbau ausgeführt. Die Zustellung kann dabei bei überschaubaren Mengen per Landweg oder bei größeren Transportgütern per Luftfracht erfolgen.

In letzter Zeit hat STL seine Dienstleistungen im innerdeutschen und mitteleuropäischen Fracht-und Güterverkehr verstärkt und die dazu erforderlichen Branchenkontakte nachhaltig intensiviert. Transitwege im Europaverkehr über Österreich, die Schweiz und Italien oder Frankreich, Spanien und Portugal erweitern den Einzugsbereich für die umfangreiche Dienstleistungspalette der Logistik GmbH.

