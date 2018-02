MACHEN SIE SICH BEREIT Stryking kündigt erste Details zum bevorstehenden Token Sale Event an

Berlin, 29.01.2018 – Stryking Entertainment, Entwickler und Betreiber der innovativen Fantasy-Fußballplattform Football-Stars, freut sich die bevorstehende Einführung des eigenen Ethereum-basierten Utility Tokens STRYKZ bekannt zu geben. Bereits ein Marktführer im Fan-Engagement, plant Stryking Fantasy Sports durch die Integration von einer Kryptowährung und Blockchain-Technologie weiter zu revolutionieren. "Als leidenschaftliche Fantasy Sports Fans wollen wir unsere bestehende Plattform mit der Einführung von STRYKZ erweitern. Nutzer können STRYKZ verdienen, indem sie zum Spielerlebnis und zum Wachstum der Football-Stars-Plattform beitragen und anschließend die Tokens nutzen, um spezielle Funktionen, wie Token-basierte Duelle mit anderen Spielern, freizuschalten", sagt der Gründer und CEO des Unternehmens, Dirk Weyel. Token-Inhaber erhalten außerdem exklusiven Zugang zum Football-Stars VIP-Club. Zu dessen Vorteilen gehören die frühe Freischaltung neuer Funktionen, außergewöhnliche virtuelle Fanartikel und Merchandise, welches mit Geld nicht zu erwerben ist.

Stryking betreibt Football-Stars, ein spannendes und abwechslungsreiches Spielerlebnis auf Web- und Mobil-Plattformen. Dank offizieller Partnerschaften mit Deutschlands größter Sportwebsite kicker, der Bundesliga und sportdigital.tv, haben Fußballfans weltweit die Chance, sowohl Trainer als auch Manager zu sein. Nutzer erstellen ihre eigenen Mannschaften aus echten Fußballspielern und treten gegeneinander an. Die Ergebnisse werden auf Grundlage der tatsächlichen Leistungsdaten der Spieler berechnet. Das free-to-play Spielmodell kombiniert mit einem herausragenden Metagame macht Football-Stars einzigartig im Daily Fantasy Sports-Universum.

Während das free-to-play Spielmodell bestehen bleibt, erhalten Nutzer bald zusätzlich die Möglichkeit, STRYKZ-Tokens zu verdienen, indem sie dazu beitragen, Inhalte und Herausforderungen zu kreieren. Der implementierte nutzerzentrierte Ansatz mit einem ausgeklügelten Belohnungs- und Ausgabemechanismus wird zur weiteren Verbesserung von Football-Stars führen. Von Programmieraufgaben bis zur Aktualisierung von Spieler- und Verletztenstatistiken werden viele Aspekte der Plattform für alle Benutzer offenstehen, wodurch eine tief verwurzelte und ständig wachsende Spielergemeinschaft entsteht. Mit diesem gemeinschaftsorientierten Ansatz erwartet die Football-Stars-Plattform ein starkes Wachstum.

"Fantasy Sports verwandelt die Leidenschaft, die Fans für ihr Team empfinden, in Online-Engagement. Mit dem STRYKZ-Token möchten wir, dass Fans ihren Lieblingssport wie nie zuvor erleben", sagt Christian Szymanski, Mitgründer und CMO von Stryking. Der STRYKZ-Token fügt sich nahtlos in die Football-Stars-Plattform ein und bietet Millionen von Fans eine neue Möglichkeit, sich am Spiel zu beteiligen. STRYKZ wurde mit dem Ziel entwickelt, zum Standard-Token für Fantasy Sports- und Fußballfans auf der ganzen Welt zu werden.

Während der private Vorverkauf mit Sonderkonditionen für bestehende Unterstützer bereits begonnen hat, wird das offizielle STRYKZ-Token Sale Event im Frühjahr 2018 stattfinden. Um mehr über das STRYKZ-Token Sale Event zu erfahren und das Whitepaper zu lesen, besuchen Sie bitte http://www.strykz.io/ .

Fußball ist mit über 3,5 Milliarden Fans weltweit die beliebteste Sportart, dennoch gibt es für das Spiel noch immer keinen globalen Fantasy Sports-Anbieter. Der europäische Fantasy Sports-Markt ist bei weitem noch nicht voll entwickelt, während der asiatische Markt gerade erst entdeckt wird. Die positive Entwicklung von Fantasy-Fußball ist jedoch absehbar und Stryking plant ein führender Akteur in diesem wachsenden Markt zu werden.

– ENDE –