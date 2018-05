STRYKZ Token werden über Gibraltar Blockchain Exchange ausgegeben

Berlin, 24.05.2018 – Stryking Entertainment GmbH gab heute bekannt, ihren kommenden STRYKZ Token Sale in Kooperation mit der Gibraltar Blockchain Exchange (GBX) durchzuführen.

Stryking wird zu den ersten Unternehmen gehören, die ihren Token über das GBX GRID ausgeben, wobei der Token nach dem Ende des öffentlichen Token Sale Events auch an der GBX Börse notiert sein wird. Das öffentliche Token Sale Event soll zum Anfang der Fußballweltmeisterschaft am 15. Juni 2018 starten und einen Betrag von 20 Mio. USD aufbringen.

Stryking ist der Entwickler und Betreiber der Fantasy Sports Plattform Football-Stars. Mit der Einführung von STRYKZ strebt Stryking die Dezentralisierung seiner Plattform an, um ein konsequent benutzerzentriertes Spielerlebnis zu schaffen. Neben einer offiziellen Bundesliga-Lizenz und Partnerschaften mit dem deutschen Fußball-Magazin kicker und sportdigital.tv, präsentierte Stryking kürzlich Fußball-Legende Luís Figo als ersten offiziellen Markenbotschafter für Fußball-Stars. Unterstützt von ihrer Sponsor Firm True Global Ventures meisterte Stryking den strengen Bewerbungsprozesses der GBX und erreichte den nächsten Meilenstein auf dem Weg zum Token Sale.

Die Gibraltar Blockchain Exchange ist eine Tochtergesellschaft der Gibraltar Stock Exchange (GSX), einer von der EU regulierten Börse. Anfang des Jahres erregte die GBX mit ihrem eigenen Token-Verkauf viel Aufmerksamkeit. Über 21 Millionen Dollar wurden im Vorverkauf aufgebracht, während der Public Sale innerhalb von 9 Sekunden ausverkauft war. Die GBX strebt den Aufbau einer weltweit führenden institutionellen Token-Verkaufsplattform an, die von einer lizenzierten Börse betrieben wird und an der Unternehmen, Händler und Investoren teilnehmen können. Mit einer Reihe von Regeln zur Durchführung eines Token-Verkaufs schafft die GBX einen neuen Industriestandard für das Verhalten der Emittenten. Die GBX regelt die fortlaufenden Verpflichtungen der Token-Herausgeber gegenüber den Inhabern ihrer Token, und stellt sicher, dass den Aussagen des White Papers nachgekommen wird.

Dirk Weyel, Gründer und CEO von Stryking, sagte: "Wir freuen uns, der Gibraltar Blockchain Exchange Plattform beizutreten, um unser bevorstehendes STRYKZ Token Sale Event zu veranstalten. Es ist eine großartige Gelegenheit für uns, das bestehende Netzwerk und die Best Practices der institutionellen Plattform der GBX zu nutzen. Wir sind der festen Überzeugung, dass bestimmte Due-Diligence-Prüfungen und Hintergrundchecks für die Krypto-Community von Vorteil sind, da sie als zusätzliche Sicherheit dienen und das Vertrauen potenzieller Token-Käufer stärken."



"Bei GBX bauen wir eine Listing-Umgebung auf, die auf Best Practices und Industriestandards basiert, welche von der GSX übernommen wurden. Wir möchten den Token-Käufern die Gewissheit geben, dass alle Projekte, die sie an unserer Börse sehen, eine Prüfung durch eine Sponsorenfirma und unseren strengen Bewerbungsprozess durchlaufen haben. Es ist eine große Freude, Stryking im GBX GRID willkommen zu heißen. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sich ihr preisgekröntes Projekt entwickelt", sagte Nick Cowan, CEO von GBX.

Dusan Stojanovic, Direktor von True Global Ventures, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, Teil der Erfolgsstory von Stryking zu sein und die Arbeit des Stryking-Teams und aller unserer Partner zu unterstützen, um dieses Listing zu realisieren. GBX ist ein wichtiger strategischer Partner für TGV und Stryking ist eine unserer vielversprechendsten Investitionen. Dieser Erfolg ist offensichtlich nicht zufällig, sondern zeigt auf, wie die dezentrale Struktur des TGV funktioniert. Dies werden wir auch in unserem kommenden Token-Fonds fortsetzen. Wir freuen uns auf den bevorstehenden Start des STRYKZ Tokenverkaufs und auf die zukünftige Zusammenarbeit mit GBX."

Strykings jüngste Erfolgsserie beinhaltet zudem den Gewinn von zwei Pitch-Wettbewerben für Token generierende Events innerhalb von fünf Tagen. Nach einem ersten Platz auf der Bloxpo (http://www.bloxpo.co ) in Stockholm, Schweden, gewann Stryking auch den Wettbewerb auf der d10e in Malta, einer führenden Konferenz zur Dezentralisierung (http://www.d10e.biz ). Der Wettbewerb bei d10e fand vor einer hochkarätigen Jury statt und als einer von zwei Gewinnern wurde Stryking mit einem 25.000 USD Scheck belohnt.



Momentan befindet sich Stryking noch in der Vorverkaufsphase des Token-Verkaufs mit Sonderangeboten für frühe Unterstützer. Um mehr über den STRYKZ Tokenverkauf zu erfahren, besuchen Sie bitte: http://www.strykz.io