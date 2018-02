SZ-Redakteur Bernhard Blöchl liest aus seinem Erfolgsroman „Im Regen erwartet niemand, dass dir die Sonne aus dem Hintern scheint“ im Hotel Sonnenburg 4*S

Das Literatur- und Familienhotel Sonnenburg lädt am 04. April 2018 um 21.00 Uhr zu der Lesung einer Roadnovel ein.

Wird der Autor Bernhard Blöchl hier erklären, was es mit seinem Buchtitel „Im Regen erwartet niemand, dass dir die Sonne aus dem Hintern scheint“ auf sich hat?

Ein tragisch-komischer Roadtrip: Er will nichts vom Leben – sie alles. Knoppke sucht Ruhe – Sam sucht Gesellschaft. Gemeinsam verschlägt es das ungleiche Duo in Knoppkes Transit nach Schottland. Was aber, wenn dich gerade dort das Glück verfolgt, das sonst die anderen haben? Denn ausgerechnet in den Highlands lernt Knoppke, das Leben neu zu lieben ... Ist es je zu spät für das wahre Leben?

Über den Autor

Bernhard Blöchl ist Autor und Journalist aus München. Als Redakteur der Süddeutschen Zeitung befasst er sich mit Kultur in München und Bayern. Seine Themen sind Film, Literatur und Pop.

Weitere Infos unter: https://www.sonnenburg.at/berge-von/literatur-urlaub-lech-2/ .



Hintergrundinformationen zum Hotel Sonnenburg

Das 1938 gegründete und 2016 modernisierte Hotel Sonnenburg ist ein 4-Sterne-Superior-Hotel auf 1.700 Höhenmetern im österreichischen Oberlech am Arlberg. Direkt zwischen Piste und Skischule gelegen bietet die Sonnenburg mit 68 Wohneinheiten vom Einzelzimmer bis zur Platin-Suite ideale Bedingungen für den familiären Wintersport. Mit Berge von Wissen© präsentiert die Sonnenburg ein innovatives Veranstaltungsprogramm für die ganze Familie mit Schwerpunkt Literatur. Events und Kongresse für bis zu 220 Gäste werden von der Sonnenburg ebenso angeboten wie eine hochwertige vegane oder allergikerfreundliche Küche.

