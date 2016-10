Sachwertinvestitionen: Zwei aktuelle Urteile zu Schlechtberatung

Fondstelegramm hat in den vergangenen Tagen zwei Urteile bewertet und beschreibt, welche Konsequenzen daraus für Anleger entstehen.

Ein Münchener Richter hat entschieden: Banken haben nicht nur eine Vermittlerrolle, wenn sie geschlossene Fonds vertreiben. Richter Nikolaus Stackmann hat die Unicredit als Nachfolgerin der Hypovereinsbank am 27. September 2016 am Oberlandesgericht München dazu verdonnert, einem Anleger des Riesenrad-Pleite-Fonds Singapore Flyer 21.000 Euro plus Zinsen als Schadenersatz zu zahlen.

Begründung: Wenn ein Fondsprospekt den Eindruck erwecke, die prospektierte Planung werde nahezu 1:1 umgesetzt, habe die Bank das mit „banküblichem, kritischen Sachverstand zu hinterfragen.“ Oder eben den Anleger darauf hinzuweisen, dass sie das nicht getan hat.

Ein weiteres Urteil zu Sachwertinvestitionen hat das Landgericht Frankfurt erlassen. Sie verurteilt die Taunus-Sparkasse zu Schadenersatz von fast zwei Millionen Euro gegenüber einer Stiftung wegen einer nicht anlegergerechten Beratung. Während die Beratung tatsächlich nicht anlegergerecht war, ist das Urteil gleichwohl unerfreulich, sagt es doch ganz pauschal, ein Immobilienfonds hätte per se nicht an eine Stiftung verkauft werden dürfen – und liegt damit falsch. Urteilsbegründung und ein Kommentar dazu im fondstelegramm.

http://www.fondstelegramm.de

Die Redaktion ist unter Tel. 030/400068-0 erreichbar.

Das fondstelegramm analysiert und bewertet Produkte, die in Sachwerte investieren. Als freies und unabhängiges Online-Medium schaut das fondstelegramm dabei auf Vehikel, Anbieter, Finanzierung, Chancen und Risiken für Vertrieb und Anleger.