Sander & Doll AG gewinnt AP&S International als Referenzkunden

Der Experte für Business-Lösungen zur Projekt- und Ressourcenplanung, Sander & Doll AG aus Remscheid, hat die AP&S International GmbH als Referenzkunden gewonnen.

Durch eine genaue und transparente Planung der Serviceaufträge mit dem Planungstool Avantim gelingt es der AP&S International GmbH ca. 1,5 Tage pro Woche an Planungsaufwand einzusparen.

Die AP&S International GmbH in Donaueschingen ist ein Spezialist für Nassprozessanlagen. Im Jahr 2003 gegründet, expandierte das Unternehmen schon 2005 nach Asien und in die USA. Deutsche Niederlassungen wurden in Dresden und Neuenburg gegründet, wo derzeit 160 Mitarbeiter beschäftigt sind. Das Hightech-Unternehmen wird seit 2003 von der geschäftsführenden Gesellschafterin Alexandra Laufer-Müller geleitet. Das Produktspektrum reicht von manuellen oder halbautomatischen bis zu vollautomatischen Lösungen für nasschemische Prozesse, wie sie beispielsweise in der Halbleiterbranche angewendet werden. Das Unternehmen bietet sowohl Standardanlagen als auch modular aufgebaute oder individuell konzipierte Kundenlösungen.

Seit Anfang 2016 nutzt die Softwareabteilung der AP&S GmbH für den Bereich Service- und Projektplanung das Planungs- und Zeitmanagement-Tool Avantim von Sander & Doll. Herzstück der Software ist der Planungskalender, der Projekte und Ressourcen anhand von farbigen Balken visualisiert. Projektverschiebungen und Mitarbeiterzuordnungen werden dort einfach per Drag & Drop durchgeführt, die Projektdaten passt die Software im Hintergrund automatisch an. Die Planung und Ressourcenzuordnung ist auf Basis einzelner Projektphasen möglich. Bei Verschiebungen besteht jederzeit Überblick über Konsequenzen und weitere notwendige Anpassungen. Die Planungsdaten sind mit den Mitarbeiterstammdaten verknüpft und somit auch mit den hinterlegten Arbeitszeitmodellen und Fehlzeiten. Fehlzeiten und verplante Zeiten einzelner Mitarbeiter lassen sich im Planungskalender übersichtlich ablesen, wodurch Pufferzeiten zwischen Terminen leicht geplant und eine Überplanung oder Leerlauf der Mitarbeiter vermieden werden.

Besondere Kenntnisse und Qualifikationen der Mitarbeiter, beispielsweise zur Programmierung bestimmter Maschinensteuerungen, sind im Planungskalender sichtbar und können bei der Planung berücksichtigt werden.

Der Projektstatus ist jederzeit erkennbar, so dass die Aufträge effizienter und strukturierter bearbeitet werden können. Dank der hohen Übersichtlichkeit und Transparenz der Planungen ist auch bei Urlaubsvertretungen ein unkomplizierter Informationsfluss gewährleistet.

Birgit Voesack, Projektmanagerin: „In unserem dynamischen Geschäftsumfeld immer die Übersicht zu bewahren, Fix-Termine einzuhalten und trotzdem schnell und effizient Planungen anpassen zu können ist eine echte Herausforderung. Aber mit Avantim haben wir das jetzt alles sehr gut im Griff. Und so können wir noch flexibler die kurzen Reaktionszeiten, die unsere Kunden von uns erwarten, mit gewohnt hoher Qualität anbieten.“