Sander & Doll AG gewinnt Bilfinger Engineering & Technologies als Referenzkunden

Der Spezialist für Business-Lösungen zur Projekt- und Ressourcenplanung, Sander & Doll AG aus Remscheid, hat die Bilfinger Engineering & Technologies GmbH als Referenzkunden gewonnen.

Die Bilfinger Engineering & Technologies GmbH ging 2017 aus einem Zusammenschluss der Gesellschaften Babcock Borsig Steinmüller, Bilfinger Piping Technologies und Teilen von Babcock Noell hervor. Die Kernkompetenzen der neuen Einheit sind Service, Bau und digitale Vernetzung von Komponenten und Systemen für den wirtschaftlichen, emissionsfreundlichen Betrieb von Energie- und Industrieanlagen mit hohen Prozess- und Werkstoffanforderungen. Ein weiteres Feld ist die Rauch- und Abgasreinigung.

Seit 2017 setzt Bilfinger Engineering & Technologies für den Bereich Einsatzplanung die Projektplanungslösung Avantim Enterprise Platform® ein. Das 12-köpfige Planungsteam konnte vom ersten Einsatztag der Software an 20 Prozent des Planungsaufwandes gegenüber der bisherigen Vorgehensweise einsparen.

Die grafische Oberfläche der Plattform gibt in Echtzeit den aktuellen Planungsstand der Projekte wieder und visualisiert verplante oder verfügbare Mitarbeiter.

Projektzuordnungen werden unkompliziert per Drag & Drop durchgeführt, das Programm aktualisiert die dahinterstehende Datenbank automatisch. Die Integration von Zeit- und Urlaubskonten aus dem vorhandenen SAP-System erlaubt nicht nur die planungsrelevante Berücksichtigung von angemeldeten und bewilligten Urlauben, sondern auch die Planung auf Basis von hinterlegten Arbeitszeitmodellen. Ergänzt werden diese Planungsgrundlagen durch besondere Mitarbeiter-Skills (wie Schweißer-Zertifikate), die aus einem Drittsystem stammen. Dadurch ist eine jederzeit ausgewogene und sichere Einsatzplanung mit optimierter Kapazitätsauslastung gewährleistet und die Projektdurchlaufzeiten verkürzen sich entscheidend.

Auf Basis umfassender Filtermöglichkeiten lassen sich individuelle Planungsansichten in verschiedenen Kalendern darstellen. Die native Multi-Planer-Unterstützung mit intelligenten Reservierungs- und Speicherlogiken erlaubt die konsistente Verplanung von Ressourcen durch mehrere, parallel arbeitende Planer. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der Avantim Enterprise Platform®, ist ein Rollout der Software am Standort Osterode bereits in Umsetzung. Hierdurch werden in Zukunft vernetzte Planungen auf einer gemeinsamen Datenbasis möglich.

Dirk Tüffers, Head of Installation Employees, Planning & Scheduling: „Bei unserer Suche nach einer Software, die unsere Bedürfnisse bestmöglich abdeckt, haben wir uns zahlreiche Systeme angesehen. Mit der Avantim Enterprise Platform® haben wir das professionelle Tool gefunden, das uns die benötigte Übersicht über Termine, Qualifikationen und freie Kapazitäten in Echtzeit liefert, die wir zur schnellen Unterstützung unserer Kunden und sicheren Abwicklung der Projekte benötigen. Besonders die digitale Plantafel und die vielen intuitiven Such- und Filterfunktionen sparen uns in der Planung mehr als 20 Prozent Arbeitszeit ein, die wir nun für unsere Kunden einsetzen können.“