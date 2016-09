Satechi: Farblich perfekt abgestimmtes Apple-Zubehör

Aus Aluminium gefertigtes und in allen Mac-Farben erhältliches Zubehör von Satechi macht jeden Arbeitsplatz zu einem Hingucker.

Bamberg, 26. September 2016 – Satechi lässt die Herzen von designverliebten Apple-Fans höher schlagen. Von Monitor- und Laptopaufstellern über Mousepads, Ziffernblöcke, Halterungen für mobile Endgeräte bis zu Hubs für USB und USB-C — Satechi bietet jedes Accessoire in der passenden Mac-Farbe und im edlen Aluminiumdesign. Weitere Highlights im Portfolio sind Bluetooth-Buttons zur Fernsteuerung von Smartphone-Aktionen.

Alle Fakten im Überblick:

- Aus Aluminium gefertigtes Zubehör als ideale Ergänzung für Apple-Geräte

- Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte in Silber, Space Grau, Gold und Roségold

- Praktische Monitor- und Laptopaufsteller, elegante Mousepads, Ziffernblöcke zur kabellosen Anbindung per Bluetooth und solide Apple-Watch-Halterungen

- USB-Hubs mit vier, sieben oder zehn USB-3.0-Anschlüssen und einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s.

- Kompakte Magnethalterungen mit viel Kraft und nur 27 mm Durchmesser- USB-C-Zubehör: Adapter, Kartenlesegeräte sowie USB- und HDMI-Hubs- Bluetooth-Buttons, um per Knopfdruck Fotoaufnahmen auszulösen, den Sprachassistenten zu aktivieren oder die Musikwiedergabe zu steuern- Bluetooth-Buttons mit 36 mm Durchmesser, 5 Gramm Gewicht, 2 Jahren Batterielaufzeit und inkl. einer Halterung, Handschlaufe und einem 3M-Klebepad- Ab sofort im Fachhandel und online unter technikdirekt.de oder cyberport.de erhältlich

Der Arbeitsplatz im edlen Aluminiumdesign

Ein iMac oder MacBook auf dem Schreibtisch sieht recht schick aus, aber das Drumherum möchte nicht so richtig dazu passen? Abhilfe schaffen die Zubehörprodukte von Satechi: Sie sind aus Aluminium gefertigt, hochwertig verarbeitet und passend in allen Apple-Farben von Silber über Space Grau bis zu Gold und Roségold erhältlich. Schlanke Monitor- und Laptopaufsteller bringen die Apple-Geräte auf die richtige Augenhöhe und ermöglichen eine bequeme Arbeitshaltung. Elegante Mousepads aus Aluminium, Bluetooth-Ziffernblöcke und solide Halterungen für die Apple Watch runden die Ausstattung ab.

USB-Hubs für mehr Flexibilität

Wer die USB-Anschlussmöglichkeiten seines Computers erweitern möchte, hat bei Satechi die Auswahl zwischen verschiedenen USB-Hubs mit vier, sieben oder zehn USB-Anschlüssen. Mit einer Übertragungsrate von bis zu fünf Gigabit pro Sekunde ist ein schneller Datentransfer gewährleistet. Das 10-Port-Hub verfügt neben sieben USB-3.0-Buchsen zusätzlich über drei Ladeanschlüsse — zwei davon mit 1,0 Ampere und einer mit 2,1 Ampere —, um zeitgleich mehrere Geräte aufladen zu können. Alle Hubs sind aus Aluminium gefertigt und in Silber erhältlich.

Kompakte und kraftvolle Magnethalterungen

Zur sicheren Befestigung von mobilen Endgeräten an glatten Oberflächen und im Auto eignen sich die magnetischen Halterungen von Satechi ideal. Sie beanspruchen mit 27 Millimeter Durchmesser sehr wenig Platz und bieten dennoch einen starken und sicheren Halt für ein iPhone oder sogar ein iPad Mini. Das Magnet Sticker Mount lässt sich mit Hilfe einer 3M-Klebefläche an flachen Oberflächen anbringen und wieder rückstandslos entfernen. Das Magnet Vent Mount ist hingegen speziell für die Lüftungsschlitze im Auto konzipiert. Beide Varianten sind in den Farben Silber, Space Grau und Gold verfügbar und werden inklusive zwei unterschiedlich großer Metallplättchen geliefert. Diese können dank der exakt gleichen Farbe unauffällig am Apple-Gerät angebracht werden.

USB-C-Anschluss einfach und bequem erweitern

Weiteres nützliches Zubehör bietet Satechi für das 12-Zoll-Macbook. Handliche Adapter für die Hosentasche verwandeln den USB-C-Anschluss in einen USB-3.0-Ausgang, sodass andere Geräte bequem und einfach mit dem MacBook verbunden werden können. Einen schnellen Zugriff auf Fotos ermöglichen die USB-C-Kartenlesegeräte mit einem Steckplatz für sowohl eine SD-, als auch microSD-Karte. Wem das nicht genug ist, sollte zu den kompakten und nur 18 Gramm leichten Hubs greifen. Die Type C USB-Hubs bieten drei USB-3.0-Anschlüsse sowie zwei Kartensteckplätze für eine SD- und microSD-Karte. Die Passthrough-Hubs besitzen statt des dritten USB-Anschlusses eine USB-C-Buchse, um das MacBook nebenbei bequem an das Stromnetz anschließen zu können. Beide Hubs werden über einen USB-C-Stecker mit dem MacBook verbunden und schließen in der Höhe bündig ab. Per integriertem Kabel wird hingegen das Passthrough HDMI-Hub angeschlossen, um einen Monitor und weitere Geräte über zwei USB-3.0-Buchsen mit dem Laptop zu verbinden. Ein USB-C-Anschluss sorgt auch hier für die nötige Stromversorgung. Alle Adapter, Kartenlesegeräte und Hubs sind aus Aluminium gefertigt und in den Farben Gold, Silber und Space Grau erhältlich. Beide Varianten der Passthrough Hubs sind zusätzlich in Roségold verfügbar.

Steuern per Knopfdruck

Ein Highlight in Satechis Portfolio sind die runden Bluetooth-Buttons. Damit lassen sich verschiedene Befehle am Smartphone oder Tablet bequem ausführen, ohne dabei das Gerät zu berühren. Perfekt für Selfies eignet sich der Shutter Button, der einen Schnappschuss per Knopfdruck aus der Ferne auslöst. Der Home Button aktiviert den Sprachassistenten und erlaubt beispielsweise während der Autofahrt die Navigation zu starten, Anrufe zu tätigen oder sich über das Wetter zu informieren. Mit dem Media Button werden Musikwiedergabe, Titelsprung und Lautstärke über die Tasten gesteuert. Egal ob vom Sofa aus, im Auto oder auf dem Fahrrad — die Lieblingsmusik ist nur einen Knopfdruck entfernt. Im Lieferumfang befindet sich bei allen drei Varianten eine Klemmhalterung, die ein Anbringen an der Lenkstange oder am Autolenkrad erleichtert. Zusätzlich ist ein 3M-Sticker und eine Handschlaufe für den Schlüsselbund enthalten. Die Bluetooth-Buttons haben einen Durchmesser von 36 Millimetern, sind nur fünf Gramm leicht und die Batterielaufzeit beträgt bis zu zwei Jahre. Sie eignen sich sowohl für iOS- als auch Android-Geräte (ab Android 4.0).

Verfügbarkeit

Die Satechi-Produkte sind ab sofort im Fachhandel und online beispielsweise unter technikdirekt.de und cyberport.de erhältlich. Soular GmbH & Co. KG ist der exklusive Vertriebspartner der Marke Satechi in Deutschland und Österreich.

Über Satechi

Satechi wurde 2005 im sonnigen San Diego gegründet und bietet eine breite Auswahl an

Zubehörprodukten, die das digitale Leben effizienter und einfacher gestalten. Schlanke

und schicke Accessoires fürs Smartphone, Tablet, Notebook und Computer sind perfekt

aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine einfache Vernetzung. Die Produkte sind aus hochwertigem Material und in anspruchsvollem Design gestaltet. www.satechi.net