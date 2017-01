Scanservice abc-scan hat neuen Eigentümer

Norderstedt, 05.01.2017 – Die dxp distribution GmbH aus Norderstedt hat im Rahmen eines asset deals die abc-scan.de aus Hamburg übernommen.

Mit dem Kauf übernimmt dxp das operative Geschäft des deutschlandweit bekannten Spezialisten für die Digitalisierung von Fotos, Negativen und Dias samt der dafür benötigten professionellen Hardware.Dxp erweitert damit sein Portfolio um einen weiteren Dienstleistungsbereich. Neben dem exklusiven Vertrieb des digitalen Archivs documentXpath bietet dxp die Digitalisierung von Aktenordnern als Dienstleistung an.

„Wir freuen uns, unser Portfolio mit der Digitalisierung von Fotos, Dias und Co. nunmehr sinnvoll zu erweitern, so Uwe Griebenow, geschäftsführender Gesellschafter der dxp distribution GmbH. „abc-scan.de verfügt über einen hervorragenden Ruf und langjährig gewachsene Kundenbeziehungen, die wir unverändert zufrieden bedienen wollen und werden.“

Kunden von dxp profitieren von einem deutlich erweiterten Leistungsangebot.

Ab dem 09. Januar dieses Jahres wird dxp den neuen Geschäftsbereich bedienen.

„Mit dxp haben wir einen idealen Nachfolger für unser Geschäft gefunden,“ sagt Florian Knust, Gründer von abc-scan.de. „Wir wollten unbedingt, dass unsere seit über acht Jahren erfolgreiche Arbeit in gute Hände kommt.“

abc-scan.de ist Spezialist für Foto-Digitalisierungen und scannt neben Papier-Fotos auch Negative, Dias und ganze Foto-Alben bis DIN A3. Nach einer Umfrage des Hamburger Unternehmens abc-scan.de lagern in Deutschland noch über 30 Milliarden Papierfotos in Schuhkartons. Unter abc-scan.de kann der Kunde Versandboxen bestellen, in denen er seine Papierfotos zum Scan-Service senden kann. Das Hamburger Startup existiert seit dem Sommer 2008 und war bisher im Besitz der Gründer Torsten Sollitzer und Florian Knust. Firmensitz ist Hamburg-Altona.

Die dxp distribution GmbH wurde von Dipl.-Ing. Vagharshak Lalayan und Dipl.-Kfm. Uwe Griebenow im September 2013 mit dem Ziel gegründet, das innovative digitale Archiv documentXpath deutschlandweit zu vertreiben. Es bestehen Kooperationen mit der Brother International GmbH und der Soennecken eG verbunden mit einem Händlernetz von rund 30 Bürotechnikhändlern und Systemhäusern.

abc-scan.de wird ab dem 9. Januar im Heestweg 1 in Hamburg-Rahlstedt wieder für seine Kunden geöffnet haben.



