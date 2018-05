Die kulturelle Entwicklung der Menschheit schreitet unaufhaltsam voran. „Demokratie bedeutet, daß die Schafe wählen können, von welchen Wölfen sie gefressen werden wollen.“ (Prof.

Querulix). Ist das nicht eine Errungenschaft ersten Ranges? Daß die Schafe überhaupt weiterhin von den Wölfen gefressen werden, ist dagegen belanglos. Das hat die Natur so eingerichtet, oder ein Gott so gewollt – wie man will. Es ist einfach so, seit jeher. Offensichtlich genetisch bestimmt. „Die Geschichte ist eine Fortsetzung der Zoologie.“ (Arthur Schopenhauer)

Menschentiere sind immer auf Beute aus: Die meisten wie ihre stärker behaarten Artgenossen, weil sie hungrig sind. Eine Minderheit treibt eine unersättliche Gier nach immer mehr, das sie gar nicht wirklich brauchen. So raffen die einen zu Lasten der anderen. Ein kompliziertes Steuersystem, ein Dschungel aus Transferleistungen und komplizierte Arbeits- wie Sozialgesetze, die Ausbeutung auf rechtlicher Grundlage ermöglichen verschleiern die Beutezüge einer raffgierigen Minderheit. Nicht zuletzt sorgt trickreiche Politik dafür, daß der von allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gemeinsam erarbeitete Wohlstand vor allem dem herrschenden polit-ökonomischen Klüngel zugutekommt.

Prof. Querulix, „Rien ne vas plus – Wohin treibt die Menschenwelt?“, eBook (ISBN 978-3-943788-43-3), 264 S., 9,95 Euro

Ein Beispiel zur Erinnerung: Mitte 2010 hat die Bundesregierung ein Sparpaket verabschiedet. Damit nicht nur die Schwächsten infolge der Kürzung von Sozialleistungen zur Kasse gebeten werden – so ließ sich Frau Merkel vernehmen – sollte die Wirtschaft mit einer Steuer auf Brennelemente und sollten die Vermögenden durch eine Finanztransaktionssteuer an den Lasten des Sparpakets beteiligt werden. Inzwischen wurde die Brennelementesteuer gerichtlich kassiert und die Finanztransaktionssteuer ist weit und breit nicht in Sicht – wie es übrigens damals bereits abzusehen war. Was bleibt sind die Opfer, die den Schwächsten Mitbürgerinnen und Mitbürgern von „ihren“ Abgeordneten auferlegt wurden.

Wie wäre es endlich mit einem Ausgleich für die entstandene milliardenschwere Benachteiligung der ohnehin sozial Schwächeren? Wie wäre es überhaupt mit einer Beseitigung der zunehmenden sozialen Schieflage unserer Gesellschaft? Daran denkt die neueste GroKo aus CDU/CSU und SPD ebenso wenig wie ihre Vorgängerinnen. „Soziale Gerechtigkeit nennen wir das, was die Menschheit immer schon praktiziert hat: Die Schafe bekommen das, was ihnen die Wölfe lassen und sollten froh sein, daß sie nicht ganz von ihnen gefressen werden.“ (Prof. Querulix) Glücklicherweise brauchen die Wölfe die Schafe – einen Teil von ihnen jedenfalls – als Lebens-, Wachstums- und Genußmittel.

Menschen als Mittel. Für das gemeine menschliche Alphatier ist soziale Gerechtigkeit eine Idee, die sich irgendwelche Phantasten ausgedacht haben mögen. Was zählt, ist aber wie bei unseren äffischen Vorfahren allein das Beutemachen. Wer keine Beute macht, ist selbst schuld. Daß Menschen mit geringerem Einkommen aus steuersystematischen und sozialrechtlichen Gründen nicht selten relativ mehr Steuern zahlen als solche mit (sehr) viel höherem Einkommen, nehmen die verantwortlichen Politiker staunend zur Kenntnis – und legen ihre Hände weiter in den Schoß. Es geht uns ja Gold. Bei denen, die nicht zu den Bessergestellten zählen, mangelt es allzu oft an Wissen und Motivation, um zu erkennen, wie sie von ihren Artgenossen übervorteilt werden.

Wer im fortgeschrittenen Alter von seinem Arbeitgeber in die Arbeitslosigkeit entsorgt wird, obwohl der weiterhin Millionen verdient (oder wenigstens kassiert), muß sehen, wo er bleibt. Menschen sind Arbeitskräfte, Mittel, um aus Geld mehr Geld zu machen. Da sind Opfer nun einmal nicht zu vermeiden. Da wird nicht für wenige der Abstieg auf Hartz IV akut und die Früchte eines ganzen Arbeitslebens lösen sich selbst für fleißige Arbeiterinnen und Arbeiter unversehens in nichts auf. Daß Mario Draghi mit seiner desaströsen Geldpolitik sukzessive auch noch die Ersparnisse der Bevölkerung und ihre private Altersversorgung enteignet, scheint die dafür verantwortlichen Politiker ebenfalls nicht zu stören.

Warum auch? Schließlich sind sie ja trotzdem gewählt worden. Für das Weiter-So!

Den ehemaligen VW-Chef Winterkorn holt nun endlich seine Vergangenheit ein. Inzwischen bestehen große Zweifel, daß er als Vorstandsvorsitzender nichts von den Abgasmanipulationen in dem Unternehmen gewußt haben will. So eine Kommunikationsschwäche war auch vor Jahren schon schwerlich vorstellbar und dürfte in einem ordentlich und entsprechend den Anforderungen guten Qualitätsmanagements geführten Unternehmen praktisch gar nicht möglich sein. Erfolgreiche Mittelständler werden das sofort begreifen. Wäre es aber tatsächlich so wie Winterkorn behauptet, müßte man fragen, wozu dann Vorstände, die überhaupt nicht wissen, was ihre Mitarbeiter tun, jährlich viele Millionen abkassieren dürfen? Wozu bräuchte man solche Figuren dann überhaupt, wenn Mitarbeiter ohnehin das machen, was sie für richtig halten und am Ende Milliardengewinne dabei herauskommen? Und – nicht zu vergessen: wozu brauchte man üppig bezahlte Aufsichtsräte, wenn diese gar nicht wissen, was in dem Unternehmen vor sich geht, das sie beaufsichtigen sollen?

Wer weiß wie Unternehmen funktionieren, kann (und konnte immer schon) Winterkorns Behauptung nur mitleidig belächeln und wird sich fragen: Glaubt Winterkorn eigentlich selbst, was er sagt? Hat er seine Verantwortung vielleicht verdrängt? So etwas soll es ja geben. Ein psychiatrisches Gutachten könnte das sicherlich klären. Ob das dann mildernde Umstände ergäbe, scheint allerdings fraglich. Denn die Verdrängung folgt ja erst auf die vollendete Tat.

Der Filz von Politik und Großkapital regiert weltweit, auch in Deutschland. Nicht nur zwischen der gegenwärtigen Rot-Grünen Regierung Niedersachsens und dem VW-Konzern hat es Kommunikationsabsprachen gegeben. In der „Nordwest-Zeitung“ war zu lesen, daß die Regierung Niedersachsens auch unter der Schwarz-Gelben Koalition unter Ministerpräsidenten David McAllister (CDU) und Wirtschaftsminister Jörg Bode (FDP) mit „Formulierungshilfen“ versorgt worden sei.

Lobbyismus in übelster Form, nämlich faktische Mitregierung privater Profitinteressen, ist leider übliche Praxis. Politiker, die eigentlich dem Allgemeinwohl verpflichtet sind, leisten dem – warum nur? fragt sich staunend der Michel – gern Vorschub. Soweit es möglich ist, werden dafür Argumente ins Spiel gebracht, die Kungeleien sogar noch mit dem Mäntelchen der Fürsorge und der Rechtlichkeit decken wollen, zum Beispiel, daß sie Arbeitsplätze retteten. Ja, wenn das so ist, dann kungelt nur weiter. Was wäre, wenn die ganze Menschheit nur aus kleinen und großen Kunglern bestände? Ginge es den Millionen Abgehängten dann besser? Hätte die Mehrheit der Menschen angesichts bevorstehender weltwirtschaftlicher Erschütterungen bessere Chancen?

„Ehrlich währt am längsten“, weiß der Volksmund. Wären Lug und Betrug alltäglich, hätte sich ein weltumspannender Warenverkehr niemals entwickeln können. Denn die Kaufleute der Geschichte waren darauf angewiesen, daß sie ihren Geschäftspartnern in fernen Ländern vertrauen konnten. Störfaktoren waren auch damals nur die richtigen Verbrecher, Seeräuber zum Beispiel. Aber die heutige weltumspannende Kommunikation, die klein Hans und klein Lieschen immer wieder vorführt, wie Gauner erfolgreich sind, scheint Anstand und Moral aufzulösen.

Politik muß dem Allgemeinwohl dienen. Darauf müssen sich die Menschen verlassen können. Wenn es immer mehr Gründe gibt, daran zu zweifeln, geht die Menschheit unfriedlichen Zeiten entgegen. Niemand sollte sich jedoch Illusionen machen: „Die Menschenschafe werden sich nie gegen die Menschenwölfe durchsetzen, das liegt einfach in ihrer Natur. Deshalb ist „Demokratie“ nur ein spezielles Handlungsmuster, mit dem die agilen und Starken die phlegmatischen und Schwachen beherrschen und ausnutzen.“ (Prof.Querulix) Möglich scheint es aber, für die meisten Mitbürgerinnen und Mitbürger relative soziale Sicherheit, wenn auch nicht vollkommene Gerechtigkeit der Lebensverhältnisse zu schaffen. Das müssen die Politiker allerdings auch wollen. Daran hapert es leider gewaltig. Kapitalismus beruht auf Ausbeutung, ja ist Ausbeutung schlechthin, weil Menschen zu Mitteln der Profiterzielung degradiert werden. Der Zuwachs an Wohlstand kommt überwiegend der polit-ökonomischen Herrscherklasse zugute. So entsteht immer mehr Ungleichheit, und das provoziert Spannungen, die sich letztlich gewaltsam äußern werden.

In welchem Maß die Chance zu mehr sozialer Gerechtigkeit genutzt wird, können die Wählerinnen und Wähler trotz aller polit-ökonomischen Verfilzung mitbestimmen. Die großen Stimmenverluste von CDU/CSU und SPD bei der letzten Bundestagswahl waren ein erstes Zeichen dafür, daß die Unzufriedenheit der Bevölkerung für die politische Stabilität kritisch wird. Allerdings haben sie nicht dazu geführt, daß die neuerliche GroKo die Probleme der sozialen Schieflage und der ungerechten Besteuerung jetzt endlich beherzt und energisch löst. Der Schuß vor den Bug hat offensichtlich nichts bewirkt außer Machtkämpfen in den Führungsriegen der drei Parteien. Doch was noch nicht ist, kann ja noch kommen. Andernfalls müßten die selbstgefälligen Verwalter ihrer Macht und ihrer Pfründen bei kommenden Wahlen weiter marginalisiert werden, damit sie endlich aufwachen und begreifen, daß sie ihre gesellschaftliche Führungs- und Ordnungsaufgabe sträflich vernachlässigt haben.

Die schnell instabiler werdende Weltlage wäre ein triftiger Grund, unser Land innerlich zu festigen. Größere soziale Verwerfungen, z.B. infolge einer leider sehr wahrscheinlichen Weltfinanz- und Wirtschaftskrise könnten katastrophale politische Folgen haben. Die USA straucheln, EU und EWU zeigen erste Zerfallssymptome, Kriegslüsternheit breitet sich in den Köpfen von Wahnsinnigen aus. Es gibt viele wichtige Gründe dafür, für sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu sorgen.

READ Pressestelle