Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig (SPD) steht nicht zu "Queerer Bildung"

Kiel, 8. Dezember 2016 Ministerpräsident Torsten Albig (SPD), dessen Regierung seit Jahren „"Queere Bildung“ an öffentlichen Schulen fördert, möchte sich zu Unterricht, bei dem schwul-lesbische Aufklärungsteams den Schülern das Thema „"sexuelle Vielfalt“ aus autobiografischer Sicht vermitteln, nicht äußern.

Ursächlich hierfür scheint ein aktuelles Rechtsgutachten zu sein, das „SchLAu-Workshops“ als verfassungswidrig bewertet, soweit diese darauf gerichtet sind, Schüler zur Akzeptanz sexueller Vielfalt zu erziehen.

"Sollten die Aufklärungs-Workshops, die in Schleswig-Holstein von den Vereinen Haki e.V. und lmabda::nodr e.V. durchgeführt werden, tatsächlich verfassungswidrig sein, wüssten wir gerne von Ministerpräsident Albig, warum seine Regierung diese Workshops finanziell unterstützt, anstatt sie zu unterbinden“, erklärt Peter Rohling, Vorstand des Vereins echte Toleranz e.V., der am 15. November eine entsprechende Anfrage an die Staatskanzlei in Kiel gerichtet hat.

Ministerpräsident zahlt und schweigt

"Leider hat Ministerpräsident Albig trotz Nachfrage bis heute nicht geantwortet. Das ist für uns unverständlich. Denn sollten die "SchLAu"-Workshops mit dem Grundgesetz und dem schleswig-holsteinischen Schulgesetz vereinbar sein, warum bekennt sich Ministerpräsident Albig dann nicht öffentlich zu diesen und erklärt, dass diese Workshops explizit nicht gegen das verfassungsrechtliche Indoktrinationsverbot verstoßen?“, wundert sich Vorstand Rohling.

Debatte über Grenzen staatlicher Sexualerziehung unerwünscht

Der durch das Rechtsgutachten des Hamburger Staatsrechtlers Professor Dr. Christian Winterhoff begründete Verdacht, dass die in Schleswig-Holstein durchgeführten "SchLAu"-Workshops verfassungswidrig sind, hat den Verein echte Toleranz e.V. dazu veranlasst, Ministerpräsidenten Albig außerdem zu fragen, ob dieser eine öffentliche Debatte über die verfassungs- und schulrechtlichen Grenzen staatlicher Sexualerziehung für sinnvoll und geboten hält, oder ob seine solche Debatte seines Erachtens lieber unterbleiben soll, damit die "SchLAu"-Workshops in jedem Fall ungestört weitergehen können. Auch diese Frage hat Ministerpräsident Albig bis heute unbeantwortet gelassen.

"Dass die Landesregierung an einer solchen Debatte kein Interesse bekundet, verwundert uns schon.“, so Vorstand Rohling. "Schließlich geht es hier um die Frage, ob in Schleswig-Holstein staatliche Schulen gegen das Grundgesetz und gegen das hiesige Schulgesetz verstoßen. Sollte dem Ministerpräsidenten diese Frage tatsächlich egal sein, hätte ich starke Zweifel daran, dass er seinen Amtseid wirklich ernstnimmt.“

Link zur Original-Pressemitteilung:

https://www.echte-toleranz.de/files....er.Bildung_08.12.2016.pdf

Link zum Artikel:

https://www.echte-toleranz.de/index....t-zu-queerer-bildung.html

Link zur Anfrage an den Ministerpräsidenten:

https://www.echte-toleranz.de/files....er.Bildung_15.11.2016.pdf

Link zum Rechtsgutachten:

https://www.echte-toleranz.de/index.php/rechtsgutachten.html

Weitere Hintergrund-Informationen:

https://www.echte-toleranz.de/index.php/aktuelles.html