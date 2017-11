Schloss Hohendorf: ein Weihnachtsmärchen……

Aufführung der kleinen Oper „Hänsel & Gretel“ mit Puppenspiel und Klavier – ein Erlebnis für die ganze Familie

Groß Mohrdorf, 28. November 2017

Am Sonntag, 17. Dezember 2017 um 18.00 Uhr lädt Schloss Hohendorf ein zu ei-nem vorweihnachtlichen Erlebnis für Groß und Klein: Hänsel & Gretel wird erzählt vom Wicht-Theater nach den Gebrüdern Grimm und musikalisch begleitet mit Wer-ken aus der gleichnamigen Oper von E. Humperdinck.

Imke Lichtwark und Katharina Groß – zwei mehrfach ausgezeichnete Künstlerinnen – begeistern mit ihrem perfekt aufeinander abgestimmten vierhändigen Spiel am Flügel. Jürgen Wicht, diplomierter Puppenspieler und Abgänger der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin, lässt die Puppen als Flachbildfiguren tan-zen und ermöglicht den kleinen und großen Zuschauern einen Einblick hinter ver-borgene Türen und Klappen. Spannend nutzt er die Erzählweise von Hoffmann von Fallersleben und den Gebrüdern Grimm und beweist einmal mehr, dass Zusammen-halt und Fantasie stärker sind als böse Hexen….

Veranstaltungsort: Schloss Hohendorf, Am Park 7, 18445 Groß Mohrdorf bei Stralsund

Tickets und weitere Informationen unter http://www.schloss-hohendorf.de , 040-53004950 oder bei Stralsund Tourismus, Alter Markt 9.

Bitte beachten Sie die Zeiten: Beginn der Veranstaltung ist bereits 18.00 Uhr, und nicht wie in einigen Veranstaltungskalendern angegeben 19.00 Uhr.



Kultur-Schloss-Wochenend-Packages in Kooperation mit dem 4-Sterne Superior Romantik Hotel Scheelehof in Stralsund

Ein romantisches Wochenende der Superlative in Deutschlands beliebtester Urlaubs-region bietet der Veranstalter der Konzerte des Kultur-Schlosses Hohendorf,

PR CONNEXION Ltd, für alle Kultur- und Wellness Liebhaber: eine Auszeit in Stralsund, dem Tor nach Rügen, inmitten faszinierender Natur an der Ostsee. Das Wochenend-Paket für zwei Personen mit zwei Übernachtungen im 4 Sterne-Hotel Scheelehof bietet neben dem Aufenthalt in einem beliebten Wellness- und Beauty Romantik Hotel ein einzigartiges Kulturerlebnis mit außergewöhnlichen Künstlern „ganz nah“. (Begrüßung, Konzert und Einladung zum privaten After-Show-Event mit den Künstlern und dem Initiator von Schloss Hohendorf inbegriffen).

Dieses Angebot gilt für alle Wochenenden der folgenden Veranstaltungen nach Verfügbarkeit, 450,- €)



Eintritt für Journalisten frei bei Vorlage des Presseausweises.

Veranstaltungsort: Schloss Hohendorf, Am Park 7, 18445 Groß Mohrdorf

Weitere Informationen und Ticketbestellung unter http://www.schloss-hohendorf.de , telefonisch unter

040-53004950 oder über Stralsund Tourismus, Alter Markt 9, Stralsund.

Schloss Hohendorf wurde im Jahr 1854 nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel erbaut und diente als Herrensitz für Ernst Malte Freiherr von Klot-Trautvetter. Während des 2. Weltkrie-ges wurde der Innenbereich des Schlosses weitgehend zerstört. Nach wie vor im Besitz der Familie Klot-Trautvetter wurde das Schloss bis ins Jahr 1993 aufwendig saniert und über mehrere Jahre als Hotel geführt. Seit 2011 ist das Schloss erneut in Privatbesitz mit 30 pri-vaten Wohneinheiten, die über das Unternehmen EMDEKA Projekte GmbH & Co. KG vertreten und auch veräußert werden. Zu dem unter Denkmalschutz stehende Anwesen gehört ein von Peter Joseph Lenné konzipierter 3 ha großer Park.

Nach fast einjähriger erneuter Restaurierung und Grundsanierung wird das Schloss seit Juni 2017 für anspruchsvolle Konzerte und andere Veranstaltungen sporadische für die Öffent-lichkeit geöffnet. Die kulturellen Veranstaltungen werden in enger Kooperation mit dem Gutshaus Dummerstort (Kultur im Gutshaus Dummerstorf e.V.) durchgeführt und vonProf. Stephan Imorde, Musikhochschule für Musik und Theater Rostock, geleitet.

Private Interessenten können Wohneinheiten unterschiedlichster Größe und Ausstattung in der Schloss- und Kultur-Residenz „Schloss Hohendorf“ – dem Schloss Resort an der Ostsee erwerben. Der Veranstaltungssaal, sowie die angren-zende Bar und ein Kaminzimmer stehen den Bewohnern sowie weiteren Gästen während der Veranstaltungen offen.

Das Schloss befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Stralsund und Rügen, inmitten der reiz-vollen Boddenlandschaft und unweit von Zingst/Darß und Ostsee. Damit liegt es in der be-liebtesten Urlaubsregion Deutschlands. Als Europas größter natürlicher Kranich-Landeplatz, auf dem zweimal jährlich mehr als 60.000 Kraniche auf ihrer Durchreise landen, ist die Um-gebung des Schlosses mit seiner reizvollen einzigartigen Natur international bekannt.



