Schlüsseltechnologien zum Anfassen – der Cluster NMWP.NRW auf dem Europatag.

Am Samstag, den 5. Mai 2018 stand der 18. Europatag in Düsseldorf unter dem Motto „Ein Tag für mehr Europa“. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) des Landes Nordrhein-Westfalen hat in einem eigenen Zelt sowohl das EFRE-Programm (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung) NRWs als auch die INTERREG-Programme mit Beteiligung aus NRW neben zahlreichen Best Practice-Beispielen präsentiert.

18. Europatag in Düsseldorf

[Großes Bild anzeigen] Auch der Cluster NMWP.NRW war mit der Präsentation des Innovationsprojekts „Antibacterial Materials“ im Zelt vertreten. Das Innovationsprojekt befasst sich im Rahmen des INTERREG V A-Projekts „ROCKET“ mit der Entwicklung antibakterieller, und dennoch biologisch abbaubarer Materialien für verschiedenste Einsatzbereiche – von Filamenten für den 3D-Druck bis hin zum Einsatz in der Automobilindustrie. „Erstaunte Gesichter, viele gute Fragen und interessante Gespräche“, resümiert Frau Schäfer, Geschäftsführerin des Projektpartners nanobay – NB GmbH die Veranstaltung. „Sowohl mit dem Thema multiresistenter Keime als auch mit 3D-Druck können die Menschen etwas anfangen. Damit kennen die Besucher die möglichen Anwendungen – und mit einem Mal sind die Schlüsseltechnologien nicht mehr abstrakt, sondern ein ganz konkretes, vielversprechendes Thema, welches man im wörtlichen Sinn auf dem Europatag begreifen kann.“ Mit im Zelt vertreten waren neben dem Gastgeber, dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, weitere spannende Projekte sowie INTERREG Deutschland-Nederland, die ihr Förderprogramm und weitere Aktivitäten vorgestellt haben. Über den Austausch zu grenzüberschreitender Zusammenarbeit in Europa und der Vorstellung der EU und ihrer Institutionen gab es ein vielfältiges Rahmenprogramm, welches bei bestem Wetter ausgiebig genutzt wurde. Über ROCKET

„ROCKET“ steht für RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies und fördert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zwischen Nordsee und Niederrhein zur Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation. Im Fokus stehen Schlüsseltechnologien (KET, Key Enabling Technologies) wie Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Mikro- und Nanoelektronik, innovative Materialien und Werkstoffe sowie Photonik. Dieses Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms von der Europäischen Union und den INTERREG-Partnern finanziell unterstützt.

Über den Cluster NMWP.NRW

Der Landescluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW (NMWP.NRW) repräsentiert und betreut die nordrhein-westfälische Unternehmens- und Forschungslandschaft in den Bereichen Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Photonik sowie Innovative Werkstoffe. Ziel ist, NRW national und international zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Nano-, Mikro- und Werkstofftechnologie sowie der Photonik zu machen. Über den Cluster NMWP.NRWDer Landescluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW (NMWP.NRW) repräsentiert und betreut die nordrhein-westfälische Unternehmens- und Forschungslandschaft in den Bereichen Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Photonik sowie Innovative Werkstoffe. Ziel ist, NRW national und international zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Nano-, Mikro- und Werkstofftechnologie sowie der Photonik zu machen.

Bilddateien:

08.05.2018 11:59

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_845341

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben