Schluss mit dem E-Mail Ping-Pong - Feedbackrunden leicht gemacht

Stuttgart, 12. Januar 2017. Das Software-Unternehmen Filestage hat ein Review-Tool

entwickelt, mit dem sich multimediale Inhalte online im Team und mit Kunden besprechen und freigeben lassen. Seit neuestem können jetzt auch PDF-Dokumente, wie Broschüren, Flyer oder Magazine gemeinsam abgestimmt werden.

Gerade in Werbeagenturen tritt ein altbekanntes Problem auf: Bis eine Werbekampagne

produziert ist, gibt es oft viele Änderungsschleifen. Schließlich soll der Auftraggeber am

Ende zufrieden mit dem Ergebnis sein. Daher sind Feedbackrunden unvermeidlich. “Aus

zeitlichen Gründen oder bei internationalen Projekten wird jedoch häufig auf persönliche

Meetings verzichtet und Änderungswünsche stattdessen oft per E-Mail kommuniziert.”, so

Maël Frize, Gründer und Produktmanager bei Filestage. “Gerade bei mehreren

Projektpartnern ist es schwierig, den Überblick zu behalten und Feedback effektiv

umzusetzen.”

Das Startup Filestage hat daher in enger Zusammenarbeit mit etwa 30 Werbeagenturen

eine Webanwendung entwickelt, mit der sich Medieninhalte leicht online abstimmen lassen.

Mit der Hilfe der Review-Software können Werbeagenturen Video, Bild- und Audiodateien

einfach teilen, kommentieren und freigeben. Kunden und Kollegen markieren ihre

Änderungswünsche direkt online in der gewünschten Datei. Seit neuestem können jetzt

auch PDF-Dateien gemeinsam online besprochen und freigegeben werden. Das spart viel

Zeit bei der Abstimmung.

“In Werbeagenturen gehen 30% der Arbeitszeit oftmals durch Abspracheprozesse verloren”,

erklärt Niklas Dorn, Geschäftsführer von Filestage. “Diese Zeit könnte die Werbebranche

ebenso gut auch in die Umsetzung neuer Projekte und kreativer Kampagnen investieren,

anstatt sich an zeitaufwändigen Feedbackrunden aufzuhalten. Aus diesem Grund hat das

Startup die gleichnamige Software Filestage entwickelt. “Damit werden Absprachen von

Werbekampagnen und multimedialen Inhalten deutlich effizienter.” so Niklas Dorn.Auch zukünftig wird das Team von Filestage die Applikation weiter verbessern. Das Ziel istes, alle relevanten Formate der Medienbranche zu unterstützen und virtuelleFeedbackrunden dadurch so effizient, wie persönliche Absprachen zu gestalten.