Schluss mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen sneedle findet die optimale App

Mehr als zwei Millionen Apps füllen die Stores. Sie sind vorsortiert, aber wer hat schon Lust, sich durch eine komplette Kategorie zu klicken.

Die Top-Charts der am häufigsten heruntergeladenen Anwendungen sind schon hilfreich, ebenso die Bewertungen und Kommentare der anderen Nutzer. „Aber diese Informationen sind nicht personalisiert“, schränkt Danilo Schmidt, 31, ein, einer der Gründer von sneedle, „was dazu führt, dass eine durchschnittliche App nach drei Tagen 80 Prozent ihrer User wieder verloren hat.“ Die Suche nach der „einen“ App gestaltet sich mehr und mehr wie die nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Diese Erkenntnis brachte sechs Freunde auf die Idee, eine App zu entwickeln, die es einfacher machen soll, die richtigen Apps zu finden: Danilo Schmidt, Felix Hesse, Lukas Kucklick, Robert Kaden, Paul Henke und Tim Schmidt.

„Ausgangspunkt unserer Überlegung ist, dass 92 Prozent der Verbraucher die Empfehlung von Freunden und Bekannten höher bewerten als jede Werbung“, erklärt Danilo Schmidt.

Im April 2016 begann die konkrete Umsetzung dieser Idee, am 26. September 2016 geht sneedle bereits an den Start. „Wir bringen etwas ganz Neues in den App-Store, die Kraft des word of mouth“, hebt Schmidt hervor. Die App hat zu Beginn zwei Funktionen: Im Bereich „Freunde“ kann der Nutzer sehen, welche Apps seine Facebook-Freunde auf ihren Smartphones installiert haben – vorausgesetzt, die Freunde haben ebenfalls sneedle heruntergeladen. Im Bereich „In deiner Nähe“ sind dann sämtliche Apps auf den Smartphones der sneedle-Nutzer in der Umgebung zu finden.sneedle steht ab sofort für Android zum Download bereit, die App ist kostenlos.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sneedleapp.sneedle

Über sneedle:

Das Startup wurde gegründet von Danilo Schmidt, Felix Hesse, Lukas Kucklick, Robert Kaden, Paul Henke und Tim Schmidt und beschäftigt aktuell noch vier weitere Mitarbeiter. Sitz der GmbH ist Dresden. Die Entwicklung der App begann im April 2016, am 26. September 2016 ging sneedle an den Start.

Der Name steht für „search the needle in the haystack“, die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ziel des Unternehmens ist, den Nutzer effektiv und effizient bei der Wahl einer App zu unterstützen und auf diese Weise Nutzer und Entwickler einer App optimal zu verbinden. sneedle ist bisher bootstrapped.