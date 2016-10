Schluss mit langweiligen Garagen dank holz-haus.de

Garagen gibt es in unterschiedlichen Bauweisen, Materialien und Ausstattungen, was bedeutet, dass diese nicht unbedingt viereckige Betonteile sein muss.

Auch Hol bietet eine gute Grundlage für eine extravagante Garage. Denn auf holz-haus.de finden Sie schöne Holzgaragen, die sich vor allem optisch von herkömmlichen Garagen unterschieden.

Moderne Holzgarage mit Stufendach

Holzgaragen haben sich immer mehr etabliert und bieten besonderen Vorteil gegenüber üblichen Betongaragen, denn man benötigt nur eine kurze Bauzeit. Zudem ist der Wertstoff Holz ein regeneratives Baumaterial, welches sehr umweltschonend ist. Auf holz-haus.de finden Sie eine große Auswahl an modernen Holzgaragen. Ein sehr beliebtes Angebot hierbei ist die Garage KARIBU «Einzel-Holzgarage Stufendach» Blockbohle 28 mm Wandstärke, welche sich ideal eignet, um dort das Auto schützend zu parken. Durch ein modernes Stufendach heben Sie sich von der Masse ab und erhalten aufgrund der Lichteinfälle eine freundliche Atmosphäre.

Holzcarports auf holz-haus.de

Neben den modernen Holzgaragen zählen auch Carports aus Holz zu einer sehr beliebten Unterstellmöglichkeit für Autos. Im Vergleich zu Carports aus Aluminium oder anderen Materialien, sind Holzcarports aus Holz eindeutig die preiswerteste Variante. Die Angebote auf holz-haus.de bieten Funktionalität und überzeugen durch eine robuste Bauweise. Auch in Kombination mit einem Anbau-Geräteschuppen bieten Carports einen zusätzlichen Nutzen, sodass nicht nur Ihr Auto einen Platz unter dem Carport findet, sondern auch Werkzeug und Gartengeräte geordnet verstaut werden können.

Seit 2001 führt der Onlineshop von Holz-Haus.de GmbH eine große Auswahl an Gartenhäuser, Pavillons, Saunen, Gartenmöbel, Kaminöfen und vieles mehr, was der Kunde zur Gestaltung seines Gartens benötigt. Als Kunde haben Sie die Möglichkeit, in Sangerhausen auf rund 700 Quadratmeter Produktfläche einen Einblick auf die Qualität der Holzmöbel für den Garten zu verschaffen.

