Schnelle Lieferung der weltweit genauesten und stabilsten Präzisionswiderstände

Individuell kalibrierte Präzisionswiderstände sind etwas derart Spezielles, dass es etliche Wochen oder Monate dauern kann, bis die Komponenten mit den gewünschten Werten hergestellt und geliefert werden.

Das BEDEK Präzisionszentrum in Dinkelsbühl ermöglicht jetzt eine deutlich schnellere Produktionszeit von kundenspezifischen Widerständen. Der Versand zum Kunden erfolgt somit bereits wenige Tage nach Bestelleingang. Mit seinem Präzisionszentrum verfügt BEDEK über die einzige laborähnliche Einrichtung dieser Art in Deutschland. In ihr können Präzisionswiderstände mit individuellen Werten bis auf 3 Stellen genau nach dem Komma hergestellt werden. Damit sind sie so exakt, dass sie sich als Referenzwiderstand, z.B. bei Anwendungen mit hochgenauen Anforderungen wie Präzisionswaagen oder RTD-Simulationsbausteinen (Resistance Temperature Detection), eignen. Die Langzeitstabilität liegt bei max. ±0.005 % (je nach Modell VSMP oder S102C). Die Toleranz von max. ±0.005 % (50ppm) zählt zu den genauesten auf dem Weltmarkt, genau wie die Temperaturstabilität von max. 0.05ppm/°C (TCR, Temperaturkoeffizient). So werden diese speziellen und extrem hochwertigen Widerstände auch unter extremen Bedingungen in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt, eine der technisch anspruchsvollsten Branchen der Welt. Weitere Anwendungsgebiete finden sich in der Industrie und im Automotive-Bereich.Neuerdings bietet BEDEK auch die Möglichkeit, seine Präzisionswiderstände im eigenen Onlineshop unter http://www.meintechnikshop.com zu konfigurieren und zu bestellen.Gegründet 1973 ist die BEDEK GmbH & Co. KG nun seit mehr als 40 Jahren als Technologieunternehmen mit namhaften internationalen Partnern in den Produktbereichen Lüftertechnik, Gehäusetechnik und Präzisionswiderstände etabliert und in den Märkten Industrie, Medizin, Aerospace und Automotive europaweit erfolgreich tätig.