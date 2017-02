Schnelle Ski und smarter Service - Industrie 4.0 im Pulverschnee

Skiservice-Technologieführer MONTANA bietet Cloud-Services MONTANA nutzt Industrie 4.0 um neue Cloud-Services anzubieten.

Damit haben Kunden des Unternehmens ihre eingesetzten Maschinen und Werkzeuge stets im Blick.

Wir sind mitten in der Skisaison. Mit am Berg ist neueste Technologie: Dank moderner Software geht das Skischleifen fast per Smartphone. Zumindest für Betreiber der Schleifroboter von MONTANA. Mit der MONTANA Digital World haben diese immer die Übersicht über ihre Werkzeuge und Wartungszyklen.

Das geht in der Industrie, im Skiservice und auch bei Ihnen

Jeder Betreiber eines aktuellen Schleifroboters der Produkt-Reihen „Saphir“ und „Blue Pearl PRO“ kann die MONTANA Digital World nutzen. Diese bietet einen Überblick über die aktuelle Auslastung der Maschinen. Die Plattform basiert auf der Software Intrexx.

Der Auslastungs-Verlauf der letzten Tage, Monate und Jahre wird statistisch erfasst. Anstehende Servicetermine sind übersichtlich aufgeführt. Betreiber erhalten im digitalen Maschinen-Cockpit darüber hinaus Informationen zum Zustand der Verbrauchsmaterialien. Damit wissen sie z.B., wie lange die Schleifsteine noch einsetzbar sind.

Bei der ISPO vorgestellt: die MONTANA Digital World, © Knoll Feinmechanik GmbH, Abdruck honorarfrei

Betreiber können bequem per Smartphone auf die Informationen aus der MONTANA Digital World zugreifen – von jedem Ort der Welt. Auch die MONTANA Servicetechniker erhalten stets aktuelle Informationen über den Maschinenzustand. Damit planen sie vorbeugende Wartungen und Serviceeinsätze. Die MONTANA Digital World hilft somit bei der Vermeidung von Stillstandzeiten: Skiservice-Betriebe und Mietstationen können sich auf ihre wichtigste Investition verlassen.

Wer profitiert von Digitalisierung? Die Kunden

Jeder Schleifroboter ist über eine sichere Schnittstelle in die MONTANA Digital World eingebunden. Die Cloud-Plattform erhält so alle relevanten Informationen der Geräte in nahezu Echtzeit.

Die Software dahinter ermöglicht vielfältige Funktionen. Vom sicheren Login bis zur Echtzeit-Visualisierung von Maschinen-Daten im Cloud-Cockpit.

Die Knoll Unternehmensgruppe setzt konsequent auf Digitalisierung. Die Innovationsschmiede hinter den MONTANA Ski-/Boardservicemaschinen schafft dadurch einen erstaunlichen Praxisnutzen für ihre Kunden.