Schneller Ausbau des Storenetzes: Die Franchisekette burgerme eröffnet in München einen weiteren Standort

Das expandierende Unternehmen hat in der bayerischen Landeshauptstadt mit einem Multi-Unit-Partner einen weiteren Store in Betrieb genommen.

München. Der Grill ist heiß, der rote Teppich ausgerollt und vor der Tür warten ein halbes Dutzend E-Bikes auf ihren Einsatz: Direkt am Pasinger Stadtpark im Westen der Stadt hat ein weiterer burgerme-Store den Betrieb aufgenommen. Damit vergrößert sich das Liefergebiet in München erneut. Der Standort an der Planegger Straße im Stadtviertel Pasing, dem vielleicht lebhaftesten Viertel des Münchner Westens, überzeugte die Unternehmensführung und den Franchisepartner aufgrund seiner zentralen Lage und der guten Infrastruktur des Viertels. Zudem hat der Store einen großen und ansprechenden Kundenbereich. „So kann das gut geschulte Team rund um unseren erfahrenen Franchisepartner Erik Lorenz auch die Hauskunden von der hohen Qualität und dem leckeren Geschmack unserer Burger und Salate überzeugen“, sagt burgerme-Gründer Stephan Gschöderer.

Umweltschutz und Kundenfreundlichkeit

Erik Lorenz hat bereits vor gut drei Jahren seinen ersten burgerme-Store im Münchner Stadtteil Giesing eröffnet und betreibt ihn seitdem erfolgreich. Als Multi-Unit-Partner übernimmt er nun auch die Leitung des neuen burgerme-Stores in Pasing. „Von seiner Erfahrung profitieren sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden“, sagt Stephan Gschöderer, „so setzt er beispielsweise auch in seinem zweiten Store ausschließlich auf elektrobetriebenen Fahrräder für die Auslieferung und zeigt damit, dass sich Umweltschutz und Kundenfreundlichkeit hervorragend kombinieren lassen.“ Im dichten Münchner Stadtverkehr haben die Fahrräder gegenüber den Autos einen deutlichen Zeitvorsprung, so der burgerme-Gründer, „gerade zu Stoßzeiten reduziert das die Auslieferungszeit enorm.“

Digitale Bestelloptionen

Die Entscheidung eines weiteren Franchisepartners als Multi-Unit-Partner einzusteigen und somit gleich zwei Stores zu betreiben, freut die Unternehmensführung in München. „In den vergangenen Monaten haben sich gleich mehrere burgerme-Franchisepartner für die Eröffnung eines weiteren Stores entschieden. Das freut uns natürlich sehr und unterstreicht unser erfolgreiches Konzept“, sagt Stephan Gschöderer. In München Pasing können sich die Kunden täglich bis 23 Uhr, an den Wochenenden sogar bis Mitternacht, von der hohen Qualität der Produkte überzeugen. Wer seine individuell zubereiteten Burger und Salate lieber zuhause genießt, kann sowohl über den Webshop als auch die App bestellen – oder sich direkt per Telefon im Store melden.