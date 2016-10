Schön Klinik Bad Bramstedt: Erneut eine der besten Kliniken Deutschlands

Bad Bramstedt, 27. Oktober 2016. Anerkennung für hervorragende Qualität und Leistungen: Das Nachrichtenmagazin Focus zählt die Schön Klinik Bad Bramstedt fachbereichsübergreifend zu der Spitzengruppe der besten Krankenhäuser Deutschlands.

Das ist das Ergebnis eines Qualitätsvergleichs von insgesamt mehr als 3.700 Fachkliniken und Fachabteilungen Deutschlands, die Focus jährlich von einem unabhängigen Recherche-Institut durchführen lässt.

Die Fachklinik nahe Hamburg gehört nun zum fünften Mal in Folge zu den Spitzenreitern auf ihrem Gebiet: Ausgezeichnet wurde die Schön Klinik Bad Bramstedt für die Behandlungsschwerpunkte Depressionen, Angststörungen und Zwangserkrankungen. Im Vergleich mit somatischen Häusern schneidet das Haus ebenfalls gut ab: Innerhalb Schleswig-Holsteins erzielte die Schön Klinik Bad Bramstedt laut Focus-Auswertung den vierten Platz. „Für die Klinikliste wurden sowohl Patienten als auch Ärzte befragt, ob sie unsere Klinik weiterempfehlen“, sagt Univ. Doz. Dr. Gernot Langs, Chefarzt für die Bereiche Depressionen und Angststörungen. „Wir freuen uns, dass wir hier mit unserer Qualität erneut sehr gut abgeschnitten haben.“

Fachbereichsübergreifend und den besten Deutschlands: die Schön Klinik Bad Bramstedt

Die Schön Klinik Bad Bramstedt zeichnet sich durch einen besonders hohen Spezialisierungs- und Differenzierungsgrad aus. Als größte psychosomatische Fachklinik Deutschlands in der Akut- und Rehabilitationsbehandlung ist sie in der Lage, beispielsweise die Depressionsbehandlung zu differenzieren und bestimmten Patientengruppen wöchentlich eigene Therapiesitzungen anzubieten, die dann auf die spezifischen Bedürfnisse und Lebenssituationen dieser Menschen zugeschnitten sind. Solche Angebote bietet die Fachklinik zum Beispiel für ältere Menschen mit Depressionen an oder für Lehrer mit Depressionen bzw. Burnout.

Ähnliche Behandlungskonzepte finden Patienten in den psychosomatischen Schwesterkliniken der Schön Klinik Gruppe. Die beiden Standorte Roseneck / Prien am Chiemsee (Bayern) sowie Bad Arolsen (Hessen) wurden ebenfalls für den Bereich Psychosomatik ausgezeichnet und zählen zu den von Focus aufgeführten „100 besten Krankenhäusern Deutschlands“. Auch Schön Klinik Standorte anderer Fachbereiche werden von Focus für ihre Qualität und Leistungen prämiert: In Norddeutschland rangieren die Schön Klinik Neustadt in Schleswig-Holstein sowie die Schön Klinik Hamburg Eilbek unter den bundesweiten Spitzenreitern für Orthopädie. Insgesamt finden sich neun Häuser der Schön Klinik Gruppe aus dem ganzen Bundesgebiet in der Focus Klinikliste 2017.

So entsteht die Focus-Klinikliste

Im Jahr 2011 startete das Focus-Magazin den bisher größten und umfangreichsten Qualitätsvergleich für Deutschlands Krankenhäuser. Für die Liste befragte ein unabhängiges Recherche-Institut mehr als 14.000 Ärzte, welche Häuser sie für ihren Fachbereich empfehlen würden. Zusätzlich wurden Millionen Daten zur Qualität von Therapien und Operationen von insgesamt 3.763 Fachkliniken bzw. Fachabteilungen ausgewertet.