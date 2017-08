Schokoladige Weihnachtsgeschenke von CHOCOLISSIMO

Frankfurt am Mainz, 15.08.2017 – Die Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk wird in diesem Jahr nicht viel Zeit in Anspruch nehmen.

Denn die Chocolatiers von CHOCOLISSIMO, dem Experten für exklusive Schokoladen- und Pralinenprodukte, kommen einmal mehr mit wunderschönen und süßen Neuentwicklungen für Weihnachten aus ihrer Ideenfabrik. Im Folgenden werden einige dieser neuen Produkte, die sich hervorragend als Geschenke zu Weihnachten eignen, vorgestellt.

Schokoladenfiguren

Selten war Schokolade so süß wie bei den weihnachtlichen Schokoladenfiguren von CHOCOLISSIMO! Ob man sich nun für den 'ChocoPinguin', das 'ChocoRentier mit rotem Pullover', das 'ChocoRentier mit weißem Pullover' oder für eine andere der überaus niedlichen Schokoladenfiguren entscheidet, eines ist sicher: Nicht nur die Schokolade, aus der die kleinen Tierchen geformt sind, wird auf der Zunge zergehen, auch das Herz der oder des Beschenkten wird dahinschmelzen. Alle Schokoladenfiguren von CHOCOLISSIMO werden in Handarbeit aus feinster Schokolade geformt und mit vielen Details, die ebenfalls aus Schokolade bestehen, geschmückt. So sind die Schokoladenfiguren auf doppelte Weise unwiderstehlich süß.

ChocoTruffles

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk aus Schokolade sind handgerollte Schokoladentrüffel. Von Meister-Chocolatiers verarbeitet, schmeckt man förmlich die Liebe, mit der diese süßen rundlichen Pralinen in aufwendiger Handarbeit hergestellt werden. Sobald diese Schokoladentrüffel die Zunge berühren, fangen sie bereits an zu schmelzen.

CHOCOLISSIMO bietet eine Vielzahl verschiedener Schokoladentrüffel. Besonders weihnachtlich wird es mit den 'ChocoTruffles Spiced Cookie', die mit vorzüglichen Spekulatius-Stückchen verfeinert sind. Auch passend zum Fest sind die 'ChocoTruffles Zimt', die mit dem festlichen Gewürz veredelt und mit Puderzucker ummantelt sind. Die 'ChocoTruffles Mandel' stehen den eben genannten Sorten weder in Qualität noch Geschmack nach. Etwas ungewöhnlicher sind die 'ChocoTruffles Chili', die in Kakaopulver gehüllt und mit einer Prise Chili gewürzt sind, sowie die 'ChocoTruffles Orange', die mit einer feinen Orangencreme gefüllt sind. Auch diese Sorten sorgen für Geschmackserlebnisse, die man nicht verpassen sollte.

Xmas Mix

Klassische Pralinen, Cupcake-Pralinen, Weihnachtspralinen, Pralinen in Tortenstückchen-Form, Weihnachtsstern-Pralinen oder doch lieber die Pralinen in Form von Weihnachtskugeln? Diese Frage stellt sich mit den drei verschiedenen Versionen des Produkts 'Xmas Mix' nicht. In den in Bronze und Weiß gehaltenen Schachteln finden sich jeweils drei unterschiedliche Pralinensorten.

Der 'Xmas Mix Sterne' enthält je vier exklusive Weihnachtspralinen, Pralinen in Form von Weihnachtskugeln und vorzügliche Weihnachtsstern-Pralinen.

Im 'Xmas Mix Weihnachtskugeln' warten vier Pralinen in Form von Weihnachtskugeln, vier Pralinen aus dem Standardsortiment von CHOCOLISSIMO und vier exklusive Weihnachtspralinen darauf, genossen zu werden.

Zu guter Letzt finden sich im 'Xmas Mix Cupcakes', wie der Name es bereits vermuten lässt, vier Pralinen in Cupcake-Form. Darüber hinaus lassen sich noch vier Pralinen in Form von Tortenstückchen und vier Pralinen aus dem Standardsortiment von CHOCOLISSIMO genießen.Die 'Xmas Mix'-Kollektion ist ein perfektes Weihnachtsgeschenk für diejenigen, die sich verschiedene Arten von handgefertigten Pralinen auf der Zunge zergehen lassen möchten.



Xmas Cupcakes

Die äußerst beliebten Cupcake-Pralinen von CHOCOLISSIMO haben sich für das Weihnachtsfest dieses Jahr besonders hübsch gemacht! In Weiß und Bronze gehalten, versprüht die Verpackung der ‚Xmas Cupcakes‚ ein edles und exklusives Flair, das vom Inhalt intensiviert wird. Öffnet man die wunderschöne Schachtel, warten vier, sechs oder acht der süßen amerikanischen Gebäcke in Pralinenform darauf, genossen zu werden. Die Cupcake-Pralinen gibt es vielen verschiedenen Geschmäckern wie Lemon Cheesecake, Salted Caramel oder Raspberry Ganache. Dieses Weihnachtsgeschenk wird jeden Gaumen erfreuen.

Xmas Stars

Anstatt den Liebsten die Sterne vom Himmel zu versprechen, können sie diese einfach selbst holen. Denn mit den 'Xmas Stars' werden sie in den siebten Genusshimmel emporsteigen. Die in weihnachtlichem Grün, Weiß und Rot gehaltene Schachtel verbirgt in sich vier oder acht handgefertigte Pralinen in Form von Weihnachtssternen. Verfeinert sind die Vollmilch- und Zartbitterschokoladensterne mit edlen Sahne- und Schokoladencremes, die u.a. mit Eierlikör, Zimt oder Kirsch Brandy verfeinert sind.

