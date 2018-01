Schreib-Seminare 2018 der Akademie der Deutschen Medien

Klare Sprache, guter Stil – besser texten Auch im Jahr 2018 vertieft die Akademie der Deutschen Medien ihr Weiterbildungsangebot im Bereich Redaktion und Schreiben.

Die Seminare und Zertifikatskurse vermitteln die wichtigsten Techniken und Tools für eine erfolgreiche Textarbeit – ob für journalistische Beiträge, Werbetexte oder in der Unternehmenskommunikation. Die Teilnehmer erfahren, wie sie komplexe Sachverhalte verständlich formulieren, verkaufsstarke Texte verfassen und ihre Zielgruppen systematisch ansprechen können. In zahlreichen praktischen Übungen arbeiten sie an ihrem persönlichen Schreibstil und lernen diesen zu optimieren.

Unsere Schreibcoaches und Text-Experten widmen sich in den Seminaren u. a. folgenden Fragen: Wie können Texte in Szene gesetzt werden, um inmitten der Flut an Informationen sichtbar zu werden? Wie lässt sich eine gute Storyline entwickeln? Wie können Leser und Kunden gezielt angesprochen und auch emotional abgeholt werden? Was ist beim Schreiben für das Web zu beachten? Wie sind Online-Texte aufgebaut und wie werden sie von Suchmaschinen gefunden? Und wie lassen sich eigene und fremde Texte professionell redigieren?



Folgende Schreib-Seminare können im Jahr 2018 u. a. besucht werden:

„Schreibtraining. Verständlich und zielgruppenorientiert texten“ (22.03.–23.03.2018)

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://www.medien-akademie.de/seminarangebot/schreibtraining/

„Online-Redaktion kompakt“ (11.04.–13.04.2018)

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://www.medien-akademie.de/semi....online-redaktion-kompakt/

„Schreibwerkstatt: Professionelle Texterstellung. Ein Intensivkurs mit Zertifikat“

24.04.–27.04.2018 in München

19.06.–22.06.2018 in Hamburg

22.10.–25.10.2018 in Berlin

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://www.medien-akademie.de/semi....ssionelle-texterstellung/

„Verkaufsstark texten für Mailings, Newsletter & Co.“ (03.07.–04.07.2018)

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://www.medien-akademie.de/semi....-mailings-mehr-verkaufen/

„Fachredakteur Print/Online. Ein Intensivkurs mit Zertifikat“ (23.07.–27.07.2018)

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

https://www.medien-akademie.de/semi....achredakteur-printonline/



Die Seminare richten sich branchen- und unternehmensübergreifend an Mitarbeiter aus den Bereichen Redaktion, Lektorat, Marketing, PR und Unternehmenskommunikation sowie an Corporate Publisher, Fachredakteure, Online-Texter, Blogger, Journalisten und alle, die beruflich Texte verfassen.