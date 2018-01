Schreiben von Jedermann Inkasso erhalten?

Die Jedermann Inkasso versendet im Auftrag verschiedener Datingportale Aufforderungsschreiben.

Diese sind zumeist so verfasst, dass die Empfänger eingeschüchtert werden sollen. Dies Alles erfolgt mit dem Ziel die Betroffenen zur Zahlung von angeblichen Mitgliedsbeiträgen zu bewegen. Die Beiträge sollen dabei aus einer sogenannten Premiummitgliedschaft bei einem Datingportal der Ideo-Labs GmbH oder der Frontline GmbH stammen.

Woher stammt die Forderung der Jedermann-Inkasso?

Die Online-Partnersuche ist heutzutage eine schnelle und relativ unkomplizierte Möglichkeit neue Bekanntschaften zu machen. Doch Vorsicht, nicht jedes Portal hält was es auf den ersten Blick verspricht. Es tummeln sich viele schwarze Schafe auf dem Markt für einsame Herzen. Die unseriösen Datingportale werben mit einer Basismitgliedschaft zu 1 EUR. Alles soll ganz einfach sein. Ist man nicht zufrieden kann man innerhalb von zwei Wochen kündigen und es entstehen keine weiteren Kosten. Das Problem ist nur, dass die Portale weder auf Kündigungsschreiben noch auf E-Mail´s reagieren. Stattdessen fordern die Portale einen monatlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von ca. 90 EUR. Zunächst wird dieser per E-Mail eingefordert. Verweigert man dennoch die Zahlung, wird im nächsten Schritt das Inkassounternehmen mit der Durchsetzung der Ansprüche beauftragt. In Vielen Fällen lassen sich die Betroffenen durch diese Schreiben einschüchtern und zahlen den geforderten Betrag.

Warum die meisten Menschen die Forderung begleichen.

Hat man den Vertrag innerhalb der zwei Wochen gekündigt, besteht grundsätzlich kein Zahlungsanspruch. Weder von Seiten des Datingportals noch von Seiten der Jedermann-Inkasso. Aber auch wenn der Vertrag noch nicht gekündigt wurde besteht nicht zwangsläufig ein Zahlungsanspruch. Warum die Betroffenen dennoch zahlen, lässt sich zusammenfassend folgendermaßen darstellen. Die Schreiben sind so formuliert, dass die Betreffenden mit ernsthaften Konsequenzen rechnen, auch ein allgemeines Schamgefühl kann die Zahlung bewegen. Nicht zuletzt besteht auch die Angst davor, der Partner könnte den (beabsichtigten) Seitensprung erkennen. Um dies zu verhindern zahlen viele Betroffene. Genau dies ist auch das Geschäftsmodell. Zahlungen zu verlangen ohne Gegenleistung zu erbringen. Wenn dies nicht gelingt drohen finanzielle und soziale Nachteile.

Wie Sie sich gegen Ideo-Labs und Co. wehren können.

Zunächst sollten Sie Ruhe bewahren. Noch ist nichts verloren ! Können Sie Ihr Ziel nicht allein erreichen konsultieren Sie rechtzeitig einen Rechtsanwalt. Nehmen Sie Ihr gutes Recht wahr!

