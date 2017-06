Schubert Management Consultants verstärkt das Team

Köln, Mai 2017: Meldung in eigener Sache - Die Schubert Management Consultants GmbH & Co. KG verstärkt das eigene Team mit weiterer Expertise.

Seit April 2017 freuen wir uns mit einer neuen Kollegin, Frau Mona Meßing, zusammen zu arbeiten. Frau Meßing besitzt langjährige Beratungs- und Umsetzungserfahrung in der Organisations- und Personalentwicklung. „Viele Projekte brauchen eine passende Unterstützung in der Arbeit mit unseren Kunden“, so die Aussage von Petra Schubert. „Wir haben mit Mona Meßing unsere Ausrichtung in der strategischen Personal- und Organisationsentwicklung erweitert. Meine Erwartungshaltung an einen Berater mit langjähriger Expertise ist, die Umsetzung unserer Unternehmenswerte und die Passung zum Anforderungsprofil. Frau Meßing hat einen mehrstufigen Auswahlprozess durchlaufen, in welchem wir neben dem strukturierten Interview auch Assessment Center Elemente zur Praxissimulation mit unserer Erwartungshaltung abgleichen konnten“.Frau Meßing hat langjährige Erfahrung in der Führungskräfteentwicklung und der strategischen Personalentwicklung gesammelt. Sie war lange Zeit als Unternehmensberaterin selbstständig. Nun hat sie sich, zur Freude des Teams der Schubert Management Consultants, entschlossen, das Team tatkräftig zu unterstützen.Mona Meßing hat nach eigener Aussage in Schubert Management Consultants eine professionelle Beratungsfirma mit arbeits- und organisationspsychologischer Erfahrung und guter Teamarbeit gefundenFür beide eine Win-Win-Situation.

Schubert Management Consultants GmbH & Co. KG

Mona Meßing

Düsseldorfer Straße 8151063 KölnTelefon: 0221 – 169 555 75UnternehmensprofilDas Team der Schubert Management Consultants GmbH & Co.KG unterstützt Organisationen und Unternehmen bei der Entwicklung einer attraktiven Arbeitgeberkultur sowie der Optimierung ihrer Organisation. Leitbild-, Werte- und Kulturanalysen gehören genauso dazu wie die Begleitung zur Optimierung der Personalstrategie und der Zusammenarbeit sowie die strategische Personalentwicklung. Im Beratungsfokus stehen dabei praxis- und ergebnisorientierte Lösungen für das Gesundheitswesen und die Industrie.