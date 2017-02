Schüleraustausch, Freiwilligendienst, Sprachreise – Von Nürnberg in die weite Welt

JugendBildungsmesse zu Auslandsaufenthalten - In Kanada Outdoor Education als Schulfach wählen, in Peru soziale Projekte unterstützen oder an Großbritanniens Küste das eigene Englisch verbessern – die Möglichkeiten, einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren sind vielfältig! Wen es von Nürnberg und Umgebung in die Ferne zieht, der hat am Samstag, den 11. März 2017, die Möglichkeit, sich im CVJM am Kornmarkt zu Auslandsaufenthalten beraten zu lassen.

Von 10 bis 16 Uhr informieren mehr als 25 Austauschorganisationen aus ganz Deutschland interessierte Jugendliche und Eltern zu Themen rund um Schüleraustausch, Sprachreisen, Work & Travel, Freiwilligenarbeit, Au-Pair, Praktika und Studieren im Ausland. Der Eintritt ist frei. „Keine noch so moderne Kommunikationsmöglichkeit ersetzt den direkten Austausch mit Menschen anderer Kulturkreise, das eigene Erleben fremder Kulturen, Bräuche und Sitten. Gerade in der heutigen Zeit ist es von großer Bedeutung, offen für anderes zu sein und durch Verständnis und Toleranz einen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten.“ Mit dieser wichtigen Botschaft grüßt Schirmherr Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly alle Besucher der JugendBildungsmesse. Am Infostand des Veranstalters, dem unabhängigen Bildungsberatungsdienst weltweiser, können sich Besucher individuell zu Auslandsaufenthalten und alternativen Finanzierungsmöglichkeiten wie Auslands-BAföG und Stipendien beraten lassen. So werden im Rahmen der JuBi zahlreiche WELTBÜRGER-Stipendien für Schüleraustausch, Sprachreisen und andere Programme ausgeschrieben. Beratung JugendBildungsmesse

[Großes Bild anzeigen] Als eine der größten Spezial-Messen zum Thema Bildung im Ausland tourt die „JuBi“ bundesweit durch 46 Standorte. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 13 sowie ihre Eltern und Lehrer, aber auch an Auszubildende, Studenten und andere Auslandsinteressierte. Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen finden sich unter http://www.weltweiser.de .

