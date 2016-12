Schütz Kälte-Klima GmbH aus Pinneberg verkauft.

Unternehmensberatung AVANDIL GmbH hat für Familienbetrieb genau richtigen Nachfolger gefunden



Hamburg, den 18. Dezember 2016 - „Martin Kappler unterzeichnete mit einem großen Lächeln den Verkaufsvertrag seiner Firma Schütz Kälte-Klima GmbH.“ AVANDIL Projektleiter Michael Glaw beschreibt den Weg bis dahin weiter so: „Der Verkaufsprozess war nicht leicht. Es gab eine größere Anzahl an Kaufinteressenten, aber Martin Kappler suchte unbedingt denjenigen, der sein Unternehmen genau in seinem Sinne weiterführt und über eine entsprechende finanzielle Unabhängigkeit verfügt.“

Im Augenblick wird der Name des Käufers noch nicht genannt, doch laut AVANDIL Projektleiter Michael Glaw hat man den genau richtigen Nachfolger gefunden. Es handelt sich um einen größeren Kälteanlagenbauer aus Norddeutschland.

Kompetent, verständlich und persönlich

Im Jahr 1989 hatte Martin Kappler die Firmenanteile der Schütz Kälte-Klima GmbH zu 100 Prozent erworben. In 2016 suchte er nun einen Altersnachfolger, da es aus dem familiären Umfeld keinen Nachwuchs gab.

Unternehmer Kappler wandte sich im Vorfeld des Verkaufs an die Unternehmensberatung AVANDIL GmbH. Das Expertenteam der AVANDIL ist auf den Verkauf von klein- und mittelständischen Unternehmen spezialisiert. „Für jede Unsicherheit, die während des Verkaufsprozesses bei uns auftrat, hat unser Projektleiter Michael Glaw den richtigen Weg aufgezeigt“, so Martin Kappler mit Ehefrau Gerda.

Ein ganzes Team arbeitet für den Erfolg

„Gerade bei kleineren Unternehmen braucht man eine enge Begleitung der Mandanten durch den gesamten Verkaufsprozesses, da die meisten in der Regel ungeübt mit solchen Verkaufsprozessen sind“, weiß Projektleiter Michael Glaw aus langjähriger Erfahrung.

Den Erfolg seines Beratungsunternehmens formuliert AVANDIL Gründer und Geschäftsführer Sergio Manjon wie folgt: „Der erfolgreiche Unternehmensverkauf ist für beide Seiten das klar definierte Ziel und dafür arbeitet bei AVANDIL immer ein ganzes Team.“



Hintergrundinformationen zu Schütz-Kälte-Klima

Die Schütz Kälte-Klima GmbH hat ihren Sitz in Pinneberg. Schütz Kälte-Klima GmbH ist Anbieter für die Wartung und Installation von Kälte- und Klimaanlagen für Industrie und Gewerbe. 1989 übernahm Martin Kappler 100 Prozent der Unternehmensanteile in seinen Besitz.