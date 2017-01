Schuhmarkt: Ein Viertel des Werbevolumens fließt in Kinderschuhe

25 Millionen Euro fließen innerhalb von zwölf Monaten in Werbung für Kinderschuhe.

Damit ist dies aktuell der volumenstärkste Produktmarkt noch vor Sportschuhen und Sneaker. Mehr als 80 Schuhmarken werben während der Hochphasen im Frühjahr und Herbst.

Esslingen am Neckar, 26. Januar 2017 – Die werbungtreibenden Schuhmarken haben für mediale Kommunikation innerhalb von zwölf Monaten insgesamt über 98 Millionen Euro ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Ausgaben um fast 20 Prozent gestiegen. Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hat der Teilmarkt Kinderschuhe, der um knapp 19 Millionen Euro zugelegt hat und damit volumenstärkster Teilmarkt ist. Deutliche Volumenrückgänge um mehr als 30 Prozent verzeichnen hingegen die Produktmärkte Halbschuhe, Sneaker und Wanderschuhe. Stabil zeigt sich der Teilmarkt Sport- und Turnschuhe mit einem seit vier Jahren soliden Werbevolumen um elf Millionen Euro. Im Schnitt werben pro Monat knapp 60 Schuhmarken, die Ausgabenpeaks liegen im Frühjahr und Herbst.

Produktmarktübergreifend präsentieren sich 21 Marken besonders werbestark mit einem Werbevolumen von jeweils über einer Million Euro, zwei Marken verbuchen Spendings gar in zweistelliger Millionenhöhe. Mit großen Werbezuwächsen katapultiert sich Deichmann in die Top 3. Tamaris behauptet wie im Vorjahr einen Platz im Führungstrio und Skechers Footwear komplettiert die Dreiergruppe. Damit verbunden ist ein Konzentrationszuwachs der drei ranghöchsten Marken von 31 auf 38 Prozent. Die beiden Marken Haix und Sioux schaffen ebenfalls den Aufstieg in die Top 10. Ausgabenzuwächse in Millionenhöhe zeigen sich zudem bei Ara, Vamos und Crocs. Newcomer in den Top 50 sind Bullboxer, Diadora und Marni.

Über die Studie:

Die „Werbemarktanalyse Schuhe 2017“ von research tools untersucht die Werbeausgaben für Schuhe in Deutschland. Sie gibt auf 150 Seiten Einblick in Trends, Benchmarks und Strategien in zehn Teilmärkten darunter Kinderschuhe, Sandalen, Sportschuhe, Sneaker. Neben der Entwicklung von Werbespendings der Top 150 Werber werden Fünf-Jahres-Trends erstellt.

Eine Analyse der Kommunikationsstrategien zehn wichtiger Werbungtreibender untersucht quantitative und qualitative Parameter und zeigt bedeutende Werbemotive. Die vorliegende Werbemarktanalyse basiert auf Daten und Motiven von AdVision digital.