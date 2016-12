Schutz von Firmendaten: PC Aktivitäten aufzeichnen mit Orvell Monitoring

Die mehrfach ausgezeichnete Monitoring-Software Orvell Monitoring wurde dazu entworfen, alle PC Aktivitäten unbemerkt aufzuzeichnen und zu speichern.

Jedes zweite deutsche Unternehmen ist in der heutigen Zeit von Cyberkriminalität betroffen. Dazu gehören Sicherheitsrisiken, die durch Mitarbeiter ausgelöst werden können. Der Kollege zum Beispiel, der Kundendaten mal schnell auf den privaten USB-Stick speichert, um diese an die Konkurrenz zu verkaufen. Mit eBay und Amazon hat sich der Angestellte ein zweites Standbein aufgestellt und verbringt die meiste Arbeitszeit damit. Mit der Überwachungssoftware Orvell Monitoring, die einer Zeitmaschine gleicht, kann man nachträglich sehen, wie und wann der PC-Arbeitsplatz wirklich genutzt wurde.

Das größte Sicherheitsrisiko in Unternehmen geht von Mitarbeitern aus. Gefahrenquellen und problematische Einflüsse finden somit schnell den Weg auf den PC-Arbeitsplatz. Die Überwachungssoftware Orvell Monitoring kommt somit zum Einsatz und kann dabei helfen, die Sicherheit für die Daten in einem Unternehmen zu gewährleisten.

PC Aktivitäten aufzeichnen mit Orvell Monitoring

Arbeitgeber erhalten mit Orvell Monitoring ein Instrument, um sensible Firmeninformationen besser zu schützen. Gibt es Sicherheitsmängel und wie kann man sie beheben? Notwendige Beweise wurden von Anfang an gespeichert und die Arbeitsmoral von Mitarbeitern kann verbessert werden. Heutzutage ist es kaum wegzudenken und notwendig, Unternehmen vor digitalen Bedrohungen abzusichern.

Die Überwachungssoftware Orvell Monitoring verhindert die Benutzung von externen Laufwerken (USB-Geräte), sendet sofort einen Alarm-Report, wenn Mitarbeiter bestimmte Internetseiten aufrufen und nimmt jede geschriebene EMail auf.

Seit 2002 wird die Überwachungssoftware Orvell Monitoring immer wieder angepasst und weiterentwickelt. IT-Medien haben das Programm bereits mehrfach ausgezeichnet und weiterempfohlen.

Zum Funktionsumfang gehören u.a. die Bildschirmaufnahmen, die in regelmäßigen Abständen Fotos von der aktiven Bildschirmoberfläche fertigt. Im Netzwerk kann man fast live sehen, was der Mitarbeiter gerade am PC arbeitet. Geschriebene EMails, Kundenbriefe, Chat-Unterhaltungen und weitere Tastenanschläge stehen im Protokoll. Welche Internetseiten wurden besucht und betrieblich verwendet, dazu gehören auch die Suchbegriffe in der Suchmaschine. Bestimmte Internetseiten sollen während der Arbeitszeit nicht aufgerufen werden. Wie lange war das Firmenprogramm aktiv im Vordergrund? Jegliche Dateiveränderung wird erfasst und ebenfalls die Druckaufträge sind abgespeichert. Hat der Mitarbeiter einen USB-Stick angeschlossen, Orvell Monitoring speichert diese Aktion. Kopierte Kundendaten fanden den Weg in eine private EMail, auch diese Handlung wird abgespeichert. Die Schlüsselworterkennung spielt eine wichtige Rolle und informiert umgehend per EMail-Alarm-Report, wenn ein akuter Fall vorliegt.

Carsten Rau, Geschäftsführer der verantwortlichen ProtectCom GmbH: "Orvell Monitoring ist gegen Wirtschaftsspionage ein sehr gutes Werkzeug. Wichtig: Der Gesetzgeber sieht vor, dass eine Überwachung nicht im Geheimen erfolgen darf. Sie muss den überwachten Personen angekündigt werden."

Orvell Monitoring steht in deutscher Sprache zum Kauf bereit. Das Programm kostet 59,95 Euro in der Einzellizenz und kann ab 19,95 Euro in der Mehrfachlizenz für Netzwerke bestellt werden.

