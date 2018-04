Schwarze Schimmelflecken im Haus: Lüften hilft nicht immer

Die normale Luft ist voll mit Schimmelpilzsporen. Doch damit sich diese vermehren und wachsen können, benötigt es vor allem Feuchtigkeit.

Regelmäßiges Lüften mindert zwar das Risiko, aber schwarze Flecken und sichtbarer Schimmelpilz sind auch oft ein Indikator für durchfeuchtete Wände von außen.

Dass bauliche Mängel oder falsches Lüften und Heizen leicht Schimmelpilze wuchern lassen, ist allgemein bekannt. Hat sich Schimmel erst mal angesiedelt, verbreitet er sich schnell, verursacht auch Schäden an der Bausubstanz und den Einrichtungsgegenständen. Die winzigen Sporen in der Luft reizen die Schleimhäute und lösen einen allergischen Schnupfen oder sogar chronische Atemwegserkrankungen aus. Doch genauso gefährlich sind viele Produkte zur Bauwerksabdichtung. Denn in die Raumluft ausdünstende Lösungsmittel können Ihren Atemwegen ebenso zusetzen wie Schimmelpilzsporen.

Die Bewertung von Feuchtigkeit in und an Gebäuden ist eine komplexe Angelegenheit, da etliche Faktoren eine Rolle spielen können. Sind Schäden sichtbar? Welche Baumaterialien wurden verwendet? Ist der Estrich schwimmend? Sind Feuchtigkeitssperrschichten eingebracht und funktionieren sie noch? Wie ist die Be- und Entlüftungssituation? Herrscht eine Kondensatbeaufschlagung vor oder zieht die Feuchtigkeit durch Wand oder Fugen?

Um die genaue Ursache zu ermitteln, sind enorme Fachkenntnisse zu unterschiedlichen - am Bau verwendeten - Gesteinsarten, Stärken und Schwächen bestehender Materialkonstellationen - zwingend erforderlich. Es kann mitunter sehr schwierig sein, funktionale Schwachstellen am Haus zu ermitteln. Fachleute können mittels der dielektrischen Methode in Kombination mit Mikrowellenmessungen ein aufschlussreiches dreidimensionales Feuchtigkeitsprofil der Wand erstellen.

Zur Beseitigung des Schimmels ist es übrigens nicht ausreichend, beispielsweise die befallene Tapete zu entfernen und neu zu tapezieren. Solange die Ursache nicht beseitigt wird, kommt der Schimmel immer wieder zurück. Das Ingenieurbüro DreFit bietet kostenlose Schadensanalysen und gibt Ihnen Sicherheit – für ein gesundes Wohnklima.