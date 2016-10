Schwarzhumorige Mordsgeschichten

Neuer Kurzgeschichtenband von Krimiautor Stephan Hähnel. Im November 2016 erscheint der neue Kurzgeschichtenband "Gefallen auf dem Feld der Ehe" von Stephan Hähnel in der Edition Totengräber des Periplaneta Verlags Berlin.

In 21 Geschichten zeigt der Berliner Autor, wie kreativ man mit störenden Ehepartnern umgehen kann, wenn eine Scheidung nicht infrage kommt. Da wird ein Schal schon mal zur Mordwaffe, der passende Häcksler für die Frau im Baumarkt gesucht oder auch der Gatte an die Katzen verfüttert.Zielgruppenkompatibel für Schon-länger-Verheiratete und solche, die das Leiden noch vor sich haben, schreibt der Berliner Krimiautor Geschichten voll Schwarzem Humor.

Das Buch erscheint als hochwertige Klappenbroschur und ist zudem als E-Book-Download für Kindle, iPad, Tolino und Co. erhältlich.

Klappentext

„Ja, ich will. Bis, dass der Tod uns scheidet“

Menschen heiraten aus Liebe. Zumindest glauben sie das im Moment der Eheschließung. Schade, dass dieser Zustand nicht immer von

Dauer ist. Scheidung wäre zwar eine Option, doch sind die Protagonisten in den Kurzgeschichten von Krimiautor Stephan Hähnel weitaus kreativer.

"Gefallen auf dem Feld der Ehe" von Stephan Hähnel

Und so entledigen sie sich ihrer Ehepartner lieber auf unkonventionelle Weise, manchmal blutig, auch mal unbeabsichtigt, aber stets endgültig. Traurig möchteman meinen, wenn es dabei nicht so unterhaltsam wäre.

Geschichten für glücklich bis unglücklich Verliebte, Nicht- oder Nichtmehrverliebte, aber vor allem für Liebhaber des Schwarzen Humores rund um das Thema Angewandte Beziehungsdramatik.

Autor

Stephan Hähnel (*1961 in Berlin) war Produktionsarbeiter, Kneipenbetreuer, Student in Eisleben, Wirtschaftsingenieur, Finanzbuchhalter, Systemadministrator EDV, Projektmanager, Unternehmer, Callcenter Agent und Personalberater und sammelte Erfahrungen in den Bereichen Ehemann und Familienvater.

Und weil das alles noch nicht reichte, wurde er auch noch Autor. Bisher hat er zehn eigenständige Werke veröffentlicht, vorwiegend schwarzhumorige Kurzgeschichtenbände, was ihm in der Presse den Titel „Meister des Schwarzen Humors“ einbrachte.

2010 initiierte Stephan Hähnel das Literaturfestival „Berliner Krimimarathon“, welches sich innerhalb von drei Jahren zum größten seiner Art in Berlin entwickelte.Außerdem ist der Berliner Autor mit verschiedenen Schreib-Workshops deutschlandweit an Schulen unterwegs. Mit seinen unterschiedlichen Programmen unternimmt er regelmäßig Lesetouren durch ganz Deutschland.

Werk

Stephan Hähnel: „Gefallen auf dem Feld der Ehe“

November 2016, Periplaneta Berlin, Edition Totengräber

Klappenbroschur, 182 S., 19 x 13,5 cm, GLP: 13,00 €

print ISBN: 978-3-95996-022-9

epub ISBN: 978-3-95996-023-6

Genre: Krimi-Kurzgeschichten