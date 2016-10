Schweizer Messer aus nitriertem Chirurgenstahl

Biel. Die hochwertigen Schweizer Messer von sknife sind aufgrund ihrer hochwertigen und detaillierten Verarbeitung besonders für den gehobenen Gastronomiebedarf geeignet.

Durch den verwendeten nitrierten Chirurgenstahl und das ansprechende Design der Messer sind sie nicht nur funktionell einwandfrei, sondern auch schick.

Die schweizer Firma swiss knife hat eine Auswahl an verschiedenen Schweizer Messern für den gehobenen Gastronomiebedarf. Man findet hier nicht nur das klassische Steakmesser, sondern auch Schweizer Damastmesser und Schweizer Käsemesser. Alle Messer werden in Handarbeit in der Schweiz gefertigt. Dabei spielt besonders ihr innovatives Design eine grosse Rolle. Die Schweizer Messer werden aus hochwertigem nitrierten Chirurgenstahl geschmiedet. Die Griffe der Messer werden mit schweizer Eschenholz gearbeitet und schliesslich schwarz eingefärbt. Beim Design Messer wird darauf geachtet, dass das Design intelligent und für den Küchenbedarf bestens geeignet ist. Dabei sehen die Messer auch noch sehr gut aus und haben ein elegantes Design.

In liebevoller Handarbeit werden die Schweizer Messer geschmiedet und geschleift

Beim Design wurden verschiedene Punkte berücksichtigt, sodass die Messer beispielsweise sehr stabil sind und auch mal einen Waschgang in der Spülmaschine überleben. Ebenso wurde darauf geachtet, dass das Gesicht des Messers gut ausbalanciert ist. Daher drehen sich die Messer nie von selbst auf den Rücken, wenn sie auf der Arbeitsplatte liegen. Hier ist es natürlich wichtig, dass die Klinge des Messers beim Liegen auf dem Bauch die Tischplatte nicht berührt und entsprechend geformt ist. Die liebevolle Perfektion, mit welcher die Schweizer Messer designt und geschmiedet werden sorgt für ein besonders hohes Mass an Qualität.

Wer also Wert auf hochwertige Schweizer Messer legt, der findet bei swiss knife eine Auswahl an besonders gut verarbeiteten Messern, welche bestens für den gehobenen Gastronomiebedarf geeignet sind. Ebenso bietet die Firma auch Taschenmesser swiss made und Schweizer Accessoires für Messer an.