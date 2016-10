Searex Germany ist Weltmeister der Class V1 in 2016

Erstmalig gelingt einem deutschen Rennteam der WM-Titel in der höchsten V-Rumpf Klasse

Hamburg, 18.10.2016 – Zum ersten Mal in der Renngeschichte der Class V1 holt sich das deutsche Rennteam den begehrten WM-Titel. Nachdem 2014 das Team Chaudron-Malta und 2015 Karelpiu RG87-Italien den Titel erkämpften, konnte sich für 2016 die Crew Searex Germany im entscheidenden und spektakulären Rennen zum Weltmeister durchsetzen.

Die diesjährige Class V1 Weltmeisterschaft wurde im September 2016 mit drei Rennen in vier Tagen in Chioggioa Nähe Venedig ausgetragen. Dieses anspruchsvolle Revier fordert höchste Konzentration. Auch wenn die Rennen zeitlich kurz gehalten wurden, war größte Präzession notwendig, die 2x 720PS starken Motoren effektiv im Kurs durch den engen Kanal in Richtung See und wieder retour, einzusetzen. Mit einem Top Speed von 125mph, umgerechnet ca. 200km/h, konnte das deutsche Rennteam den Sieg für sich entscheiden und am Abend der Siegerehrung den begehrten WM-Pokal entgegen nehmen.

„Wir sind stolz auf unser Team, denn dieser Sieg ist Teamwork“ erklärt Siegfried Greve, Teamchef und Eigner. „Im nächsten Jahr sind wir Titelverteidiger und müssen uns auf ein schweres Jahr einstellen, da voraussichtlich neun Teams an den Start gehen.“

Der Rennkalender der Class V1 wird für das kommende Jahr im Januar 2017 veröffentlicht. Searex Germany als Titelverteidiger sowie acht weitere Teams werden dabei sein. Darüber hinaus starten in 2017 zwei V-Rümpfe aus der SEAREX-Werft. Ein Team aus Italien hat den Bau einer neuen 41ft Searex in Auftrag gegeben.

Das Searex Racing Team mit Siegfried Greve, Udo Groß und Andreas Podolsky gehört als einziges deutsches Team seit 2006 zu den festen Teilnehmern der jährlichen internationalen Weltmeisterschaften und kämpfte sich in der Vergangenheit mehrfach unter die vordersten Plätze. Nachdem Searex Germany im Jahr 2013 Europameister wurde, ist der Weltmeistertitel in 2016 der größte Erfolg des Rennteams seit Gründung im Jahr 2003.

Weitere Details sind auf der Website www.class-1.com und www.searex.de zu finden.