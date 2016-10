Seebad Swinemünde lockt mit Luxus

Das 18-stöckige Bauwerk nimmt Formen an: Am westlichen Rand des Seebads Świnoujście (Swinemünde) entsteht das größte 5-Sterne-Hotel der polnischen Ostseeküste.

Im Sommer 2017 soll es als Resort der Marke Radisson Blu öffnen. "Mit dem neuen Hotel schließt Swinemünde endgültig zu den deutschen Kaiserbädern auf der Insel Usedom auf", meint Carsten Wolf vom örtlichen Reiseveranstalter Travelnetto.

Schon seit Jahren verzeichnet Wolf ein wachsendes Interesse deutscher Gäste am polnischen Seebad Swinemünde. "Früher kamen fast nur Senioren, die hier preisgünstig kuren wollten", berichtet er. "In den letzten Jahren entstanden immer mehr moderne Wellnesshotels, die auch ein jüngeres Publikum ansprechen." Nachdem bisher vor allem 3- und 4-Sterne-Hotels sowie Appartementanlagen gebaut wurden, kommt jetzt das erste 5-Sterne-Hotel dazu. Und das lockt gleich mit allerlei Superlativen. So bietet es neben 340 Zimmern mit Meerblick den höchstgelegenen Pool der Stadt mit großer Sonnenterrasse. Einen schönen Blick auf die Ostsee und über die Stadt bietet sich auch aus der Sauna. Zum Hotel gehört zudem ein großer Aquapark mit Wasserrutschen, Sportbecken und Wellenbad, der auch für Gäste von außerhalb offen sein soll.

Das neue Luxushotel ist Teil eines riesigen Investitionsprojekts unter dem Namen Baltic Park Molo, zu dem ein weiteres Hotel, ein Kongresszentrum, eine Shoppingmeile und eine 150 Meter lange Seebrücke gehören werden. Carsten Wolf erwartet sich durch das neue Hotel eine Entlastung auf dem Hotelmarkt von Swinemünde, wo trotz zahlreicher Neubauten die Nachfrage vor allem in den Sommermonaten zuletzt kaum noch zu befriedigen war. Auf seiner Website bietet Travelnetto bereits Übernachtungen im neuen Radisson Blu in De-Luxe-Doppelzimmern mit Halbpension an. Der genaue Eröffnungstermin steht allerdings noch nicht fest.

Travelnetto ist auf Reisen von Deutschland nach Polen spezialisiert. Aktuelle Informationen bietet die Website http://www.travelnetto.de