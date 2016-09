Selbst gestalten und leuchten lassen: Neue, gestaltbare Lampenschirme im Sortiment der Lampenwelt GmbH

Schlitz, 27.09.2016 – Als kreative Beschäftigungsmöglichkeit für zu Hause oder in Kindergärten bietet die Lampenwelt GmbH, im Internet bekannt als Lampenwelt.de, Europas führender Onlineshop für Lampen und Leuchten, ab sofort im Onlineshop bemalbare Lampenschirme in verschiedenen Variationen an.

In kaum einer Zeit im Leben ändert sich der Geschmack so häufig wie im Kindesalter. Ob Tiere, Lokomotiven oder Superhelden aus dem brandneuen Animationsfilm im Kino: Die Welt zu entdecken, bedeutet für Kinder auch, sich immer wieder für neue Dinge zu begeistern – und alte zu verwerfen. Bei der Einrichtung des Kinderzimmers kommt es daher nicht nur darauf an, dass Eltern ihren Kindern behagliches, helles, blendfreies und sicheres Licht zur Verfügung stellen, sondern auch darauf, mit dem häufig wechselnden Geschmack des Nachwuchses schrittzuhalten. Wie es wohl wäre, wenn sich Kinder einfach ihren eigenen Lampenschirm basteln oder bemalen könnten, damit man auch wirklich sicher sein kann, dass es dem Kind gefällt. Und stolz wäre das Kind auf den selbstgemachten Lampenschirm obendrauf!

Die Lampenwelt GmbH, im Internet bekannt als Lampenwelt.de, Europas führender Onlineshop für Lampen und Leuchten, setzt genau dort an, wo normalerweise die Suche nach einer komplett neuen Leuchte beginnen würde, und präsentiert im Onlineshop Lampenschirme mit vorgefertigten Motiven zum Ausmalen mit Filzstiften oder Buntstiften. Für alle besonders Kreativen ist außerdem eine komplett weiße Variante dabei, die man nach Herzenslust gestalten kann. So richtet sich das Produkt nicht nur an Kinder und Kindergärten, sondern auch an kreative Erwachsene, die auf einfache, preiswerte Weise ihren eigenen Lampenschirm gestalten wollen.

Verschiedene Ausmalmotive sowie ein von Grund auf gestaltbarer Lampenschirm stehen zur Auswahl. | © Lampenwelt.de

Den vollständig gestaltbaren Lampenschirm sowie die Malvorlagen findet man im Sortiment der Lampenwelt GmbH unter der Adresse: http://www.lampenwelt.de/Imagine-Lampenschirm-zum-Anmalen.html