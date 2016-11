Zu blass? Zu wenig Make-up? Gesichtshärchen? All dies sind Kleinigkeiten, die einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Tagesform haben können.

Und wenn wir ganz ehrlich sind fällt uns dies immer genau dann auf, wenn wir es am wenigsten brauchen können. Eine gesunde Portion Selbstbewusstsein lässt sich nicht kaufen und nur die Wenigsten können sich Stylisten leisten, die tagein, tagaus unser Make-up perfektionieren. Aber simplehuman hat gute Nachrichten: Mit seinen Sensorspiegeln werden Sie selbst zum Profi. Gleich, ob Sie ins Detail gehen oder sich einen Überblick über Ihr Make-up verschaffen wollen, ob Sie sich zu Hause vorbereiten oder unterwegs schnell herrichten, die Sensorspiegel-Familie von simplehuman bietet für jede Gelegenheit und Ort den passenden Helfer. Alle Spiegel verfügen über einen hochsensiblen Sensor und das tru-lux Lichtsystem. Dieses ahmt das natürliche Sonnenlicht nach, so dass Sie das gesamte Farbspektrum nutzen können.

Die neuesten Mitglieder der Familie, die Sensorspiegel Pro, gehen sogar noch einen Schritt weiter. So verfügt der ab dem 08. November erhältliche 2-in-1-Spiegel über zwei Spiegel, einen mit 5-facher sowie einen mit 10-facher Vergrößerung (Produktref.: ST3007, Preis: 249,99 €). Benötigen Sie nur eine 5-fache Vergrößerung, so lässt sich der kleine Spiegel mit 10-facher Vergrößerung und magnetischer Befestigung ganz einfach an der Rückseite des Standspiegels verstauen.

Der Weitsicht Spiegel mit Sensor und App besitzt ein besonders breites Sichtfeld (Produktref.: ST3008, Preis: 399,99 €). Die verstellbaren Seitenblenden ermöglichen Ihnen eine Betrachtung aus jedem beliebigen Winkel. Er ist der weltweit erste Spiegel, der sich mit Hilfe einer App bedienen lässt. Der neue 2-in-1-Spiegel ist ebenfalls über App steuerbar. Dadurch können Sie das Licht des Spiegels ganz nach Ihrem Belieben an jedes Vorhaben anpassen, indem Sie eine der Voreinstellungen wählen oder mit der App das Licht an einem Ort erfassen und auf dem Spiegel wiedergeben.

Das richtige Licht schafft Klarheit und Sie können dem Tag oder der Nacht ganz entspannt entgegensehen, denn Sie sind bestens vorbereitet. Mit den Sensorspiegeln von simplehuman wird das richtige Licht somit zum Dauerzustand. Egal für welchen Spiegel Sie sich letztlich entscheiden: Mit einem Sensorspiegel von simplehuman schenken Sie langanhaltende Freude und ein Stück Selbstbewusstsein.

Die gesamte Spiegelfamilie finden Sie unter: http://www.simplehuman.com/de/sensor-mirrors

Nach dem Motto „tools for efficient living“ bietet simplehuman Alltagsgegenstände, die sich durch Design, Qualität, Funktionalität und Effizienz auszeichnen. Das gesamte Produktportfolio ist in Deutschland im eigenen Onlineshop unter simplehuman.com/de verfügbar. Die hochwertigen Produkte zeichnen sich durch leichte Handhabung und schlichtes, funktionales Design aus.



Über simplehuman

simplehuman wurde im Jahr 2000 von Frank Yang in Los Angeles gegründet, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, „das Müllrausbringen“ einfacher und effizienter zu machen. Der Erfolg des ersten Treteimers führte zu der Mission von simplehuman, „tools for efficient living“ zu entwickeln. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie helfen, den Haushalt effizienter zu gestalten. Heute verfügt simplehuman über mehr als 200 Produkte, die von renommierten und erstklassigen Einzelhändlern vertrieben werden.



