Geräte, Maschinen und Anlagen sowie Bauwerke - Alles schwingt. In unseren Grundlagenseminaren vermittelt Frau Dipl.-Ing.

Kerstin Kracht von smart Vibrationsmanagement branchenübergreifend Fakten zur Schwingungstechnik und vertieft bereits vorhandene Grundkenntnisse.

Techniker und Ingenieure aus den Bereichen Entwicklung, Instandhaltung, Versuch, Qualitätssicherung und Umweltprüfung sind hierzu eingeladen.

Am 25.-26.04.2018 findet das Seminar „Grundlagen der Schwingungstechnik“ in unserer Niederlassung in Berlin statt. Hier reicht das Spektrum des vermittelten Wissens von Schwingungen im Zeit- und Frequenzbereich, 1- und 2- Massen-Schwinger, Drehschwingungen und selbsterregte Schwingungen, Schwingungsisolierung, -dämpfung und -tilgung bis zur Modal- und Betriebsschwinganalyse. Zur praktischen Demonstration der Seminarinhalte werden Versuche vorgeführt. Die Teilnehmer können gern. für die Durchführung der Modalanalyse ein eigenes Objekt mitbringen.

"Schwingungsanalyse zur Reduzierung von Schwingungen und Körperschall" findet am 06.-07.06.2018 in Berlin statt. Hier geht es um Reduzierung der Schwingungen. Dabei wird die Art der Analyse- und Reduzierungsmethode ebenso g wie die Parameter die Schwingungen beeinflussen besprochen und diskutiert, sowie die Anwendungen erläutert.

Am 02.-03.07.2018 findet der dritte Teil der Seminar – Reihe "Nichtlineare und chaotische Schwingungen (Zufallsschwingungen)"statt, in dem die Vermittlung grundlegender Kenntnisse über Systeme mit nichtlinearen Eigenschaften im Mittelpunkt steht. Dies umfasst die Abgrenzung der nichtlinearen Systeme von linearen, die Identifikation von Nichtlinearitäten und Maßnahmen zur Überführung des nichtlinearen Problems in ein lineares.



Information

Nähere Informationen zu der Weiterbildung finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:

https://www.hdt.de/seminare/maschin....nbau/akustik-schwingungen