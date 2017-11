Seminar „Stärken-Code“ in Stuttgart

In dem offenen Seminar erläutert Buchautor Frank Rebmann den Teilnehmern, wie sie ihre Stärken gezielt entwickeln und nützen können und so ihren (Lebens-)Erfolg steigern.

„Der Stärken-Code“ – so lautet der Titel eines offenen Seminars, das der Führungskräfte- und Stärkentrainer Frank Rebmann am 21./22. Dezember in Stuttgart durchführt. In dem Seminar erfahren die Teilnehmer, wie sie ihre Talente und Stärken gezielt ermitteln sowie entwickeln beziehungsweise ausbauen können, sodass ihr beruflicher Erfolg und ihre Lebenszufriedenheit steigen.

In dem zweitägigen Seminar erläutert Frank Rebmann, dessen Buch „Der Stärken-Code: Die eigenen Talente entschlüsseln, anerkennen und weiterentwickeln“ im August erschien, den Teilnehmern nicht nur, wie sie ihre besonderen Talente erkennen und zu „diamantenen Stärken“ entwickeln. Sie erleben in zahlreichen Übungen auch, wie neben der Motivation der Erfolg steigt, wenn man Aufgaben und Herausforderungen aus der Stärkenperspektive heraus angeht. Zudem erhalten sie mehrfach ein individuelles Feedback zu ihren Stärken – die ihnen zuvor häufig noch nicht bewusst waren. Diese neu entdeckten Stärken probieren die Teilnehmer im Seminar praktisch aus, so dass sie sofort spüren, welche bisher ungenutzten Potenziale noch in ihnen stecken.

In dem Seminar entwerfen die Teilnehmer zudem basierend auf ihrem Stärkenprofil individuelle Erfolgsstrategien, wie sie ihre Talente zu Stärken entwickeln und diese ausbauen können; außerdem erfahren sie, wie sie ihren beruflichen Erfolg und ihr privates Lebensglück steigern, indem sie ihre Stärken gezielt nutzen und mit vermeintlichen Schwächen souverän umgehen. Dabei lautet das übergeordnete Ziel: Die Teilnehmer sollen außer mit frischen Ideen und Inspirationen mit konkreten Handlungsplänen, wie sie künftig ihre Talente und Stärken bestmöglich nutzen, das Seminar verlassen, so dass ihnen der Transfer in den Alltag leicht gelingt.

Die Teilnahme an dem Seminar „Der Stärken-Code“ am 21./22. Dezember 2017 in Stuttgart kostet 500 Euro (inkl. MwSt.). Weitere offene Stärken-Code-Seminare finden am 01./02. Februar und am 01./02. März 2018 ebenfalls in Stuttgart statt. Nähere Infos dazu finden Interessierte auf der Webseite http://www.staerkentrainer.de in der Rubrik „Stärken-Code“. Sie können Frank Rebmann auch direkt kontaktieren (Tel.: 0711/ 91 40 11 56; Mail: ).

Sofern gewünscht führt der Stärkentrainer das Seminar auch firmenintern durch; außerdem hält er auf Anfrage Vorträge zum Thema „Stärkenmanagement“.