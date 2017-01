Seminar im HDT-Berlin zum Thema Vergabe von Bauleistungen

Weiterbildung zu wichtigen rechtlichen Themen am 09.03.2017 im Haus der Technik Berlin

In dieser Weiterbildung werden erläutert, welche Folgen sich aus neuen gesetzlichen Regelungen für die praktische Arbeit auf dem Bau ergeben und worauf man als Führungs- und Fachkraft unbedingt achten muss. Des Weiteren werden praxisbezogene Grundlagen für Anfänger verständlich erläutert und dargelegt. Da sich das Vergaberecht ständig weiterentwickelt, ist es wichtig Fehler zu vermieden und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die neuesten Kenntnisse in diesem Bereich des Bauwesens sind im Arbeitsleben deswegen unverzichtbar.

Dies ist natürlich für den öffentlichen Auftraggeber überaus interessant sowie auch für ausführende Firmen überaus wichtig. Das Seminar "Vergabe von Bauleistungen rechtssicher handhaben“ wird am 09. März 2017 in Berlin stattfinden. Diese Weiterbildung richtet sich an Anfänger ohne Vorwissen, eignet sich aber auch für Fortgeschrittene und Planungsbüros. Eingeladen sind Interessenten und Mitarbeiter aus den Bereichen Architektur, Immobilien- und Wohnungsunternehmen, die sich erstmals mit der Vergabe beschäftigen. RA Böttcher präsentiert den Teilnehmern einen Showdown über die Änderungen des Vergaberechts und vermittelt Interessantes bei bundes- und europaweiten Ausschreibungen und entsprechende Handlungsweisen. Des Weiteren werden folgende Themen erläutert: Rechtsquellen, Ausschreibungspflicht, Schwellenwerte und Vergabegrundsätze, Vergabeunterlagen, Auskünfte, öffnen der Angebote, Fristen, Dokumentations- und Informationspflichten, Aufhebung der Ausschreibung, häufige Fehler der Vergabestelle, Rechtsschutz und Ausblick über die Vergaberechtsreform.

Details und Anmeldung:Information finden Sie hinter den angegebenen Links. Nähere Informationen auch beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder http://www.hdt-essen.de/bauwirtschaft



