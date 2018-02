Seminar zur Optimierung von Schallabsorbern und Schalldämpfern in Berlin im Haus der Technik am 26.-27. April 2018

Helmholtz-Resonator, Lambda-Viertel-Resonator, Absorptionsschalldämpfer, Absorber und Plattenschwinger im Seminar - Visier!



Im Seminar Optimieren von Schalabsorbern und Schalldämpfern am 26.-27. April 2018 in Berlin wird den Anwesenden zum näheren Verständnis der Wirkungsweise eines Schalldämpfers und die Auslegung von Schallabsorbern zu Beginn des Lehrganges ausführlich erklärt. Eingeladen zu diesem Seminar, welches von Prof. Dr.-Ing. Jörn Hübelt geleitet wird, sind Ingenieure, die mit der Auslegung von Schallabsorbern und -dämpfern betraut sind sowie Fachpersonal, welches die Wirkungsweise und Qualität derartiger Systeme bewerten soll oder sogar mit der Angebotserstellung beauftragt ist. Aus dem Bereich Maschinen- ,Fahrzeug- und Schiffbau sowie aus dem Bereich der Bauakustik, Hersteller von Absorberwerkstoffen werden Interesenten erwartet.

Den Interessenten in dieser Weiterbildung werden die richtigen Auslegungen und Bewertungen von Schalldämpfern vermittelt. Dazu werden die derzeitigen und neuen Berechnungsverfahren erläutert, eingeordnet und eingesetzt, sodass die Teilnehmer diese am Ende des Seminars verstehen und beherrschen. Das Neuartige an diesem Seminar ist, dass die Teilnehmer an die Thematik mit Hilfe einer modernen Software herangeführt werden. Darüber hinaus wird ein Messsystem besprochen, welches die Bestimmung der schalltechnischen Wirkung eines Einzelschalldämpfers eingebaut in ein Gesamtsystem erlaubt. Des weiteren werden Ergebnisse numerischer Berechnung mit FEM dargelegt. Den Interessenten werden modernste In-situ-Messverfahren zur Bestimmung der schalltechnischen Wirkung von Schallabsorbern und -dämpfern vorgestellt, die es möglich machen, das Bauteil direkt vor Ort im Einbau zu bewerten und zu beurteilen.

Schwerpunktthemen dieser Weiterbildung sind: Schallabsorber, Poröse Absorber, Folienabsorber, Plattenschwinger, Helmholtz-Resonator, Lambda-Viertel-Resonator, Schalldämpfer, Absorptionsschalldämpfer, Reflexionsschalldämpfer, Resonanzschalldämpfer, Strömungsgeräusche sowie Auslegung von Schalldämpfern mit Schalldämpfer-Software.

Nähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:

http://www.hdt-essen.de/W-H110-04-148-8