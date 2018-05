Seminare von TILL.DE zur Sommerzeit

Braunschweig 15.05.2018 - Seminare zur Weiterbildung sind eine gute Möglichkeit sich in neue Themen einzuarbeiten und neue Fähigkeiten zu erlernen.

Die Google Premium Partner Agentur TILL.DE bietet sowohl Seminare und Webinare zu Online Marketing Themen als auch die Umsetzung von Online Marketing Maßnahmen an. In den Sommer-Monaten bietet TILL.DE die Seminare in fünf verschiedenen Städten an.

Die Analyse der eigenen Website ist im Online Marketing eine der wichtigsten Voraussetzungen, um wirtschaftlich und zielführend zu arbeiten. Mitarbeiter im Online Marketing sollten wissen, wie viele Besucher woher auf die eigene Website gekommen sind und was sie dort getan haben. Das Verhalten auf der Website spiegelt die Effektivität der Marketing-Maßnahmen und die Nutzerfreundlichkeit der Website dar. Um sich besser mit den Analyseprogramm Google Analytics auszukennen, bietet TILL.DE dazu ebenfalls Seminare an: für Anfänger als “Google Analytics Basic Seminar” und für Fortgeschrittene als “Google Analytics Advanced Seminar”.

Die Google AdWords Seminare von TILL.DE richten sich an Marketing Mitarbeiter, die effiziente Anzeigen im Internet erstellen wollen. Dazu zählen sowohl die Textanzeigen in der Google Suche, als auch Bild- und Videoanzeigen auf YouTube und anderen Websites. Die Shopping-Anzeigen von Google AdWords sind für Online Shops geeignet. Da die Bandbreite der Anzeigentypen so groß ist, bietet die Internetagentur TILL.DE die Seminare für Einsteiger als “Google AdWords Basic Seminar” und für Fortgeschrittene als “Google AdWords Advanced Seminar” an.

Weitere Webinartermine behandeln das Thema Google Shopping. Dies ist eine Erweiterung für die Teilnehmer der AdWords Seminare oder Interessierte, die sich bereits gut mit Google AdWords auskennen.

Im Google Tag Manager Seminar werden eher technische Vorgänge behandelt. Fortgeschrittene Marketing Maßnahmen bedürfen bestimmte Codes auf der Webseite, sodass zusätzliche Daten gewonnen werden. Der Tag Manager ermöglicht die einfache Verwaltung dieser Codes, sodass nicht bei jeder Code-Änderung die Webseite angepasst werden muss. In dieser Lerneinheit werden u.a. die Verwaltungsebenen, Versionen und Import/Export kennengelernt.

Zusätzlich zu den offenen Seminaren bietet die Internetagentur TILL.DE auch sogenannte “Inhouse Seminare” an. Unternehmen können den Referenten, zertifizierten Google Trainer und Geschäftsführer von TILL.DE buchen und sich ihre Agenda für das Seminar selbst zusammenstellen. So werden individuelle Punkte und Fragestellungen geklärt. Teilnehmer des Inhouse Seminars im Februar meinten dazu: “Wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt!”.

Eine Besonderheit der Seminare von TILL.DE ist auch, dass die Gruppengröße bewusst klein gehalten wird. So kann der Trainer auf Zwischenfragen eingehen und sich individuell auf die Gruppe einstellen. Die Seminare finden im Mai und Juni 2018 online als Webinar oder in Braunschweig, Hannover, Berlin, Leipzig und Hamburg statt.

Aktuelles Seminarprogramm von TILL.DE

Seminartermine im Mai 2018:

Google Analytics Advanced Seminar - Hamburg - 18.05.2018

Google AdWords Basic Seminar - Hannover - 23.05.2018

Google Shopping - Webinar - 25.05.2018

Seminartermine im Juni 2018:

Google Analytics Zertifizierung - Bootcamp - Hamburg - 04.06.2018

Google Tag Manager Seminar - Berlin - 11.06.2018

Google AdWords Basic Seminar - Berlin - 12.06.2018

Google AdWords Advanced Seminar - Berlin - 13.06.2018

Google AdWords Basic Seminar - Leipzig - 19.06.2018

Google Analytics Basic Seminar - Leipzig - 20.06.2018

Google Analytics Basic Seminar - Berlin - 21.06.2018

Google Analytics Advanced Seminar - Berlin - 22.06.2018

Google AdWords Basic Seminar - Braunschweig - 26.06.2018

Google AdWords Advanced Seminar - Braunschweig - 27.06.2018

Eine Übersicht aller aktuellen Seminare von TILL.DE, inklusive einer direkten Buchungsmöglichkeit, kann hier gefunden werden: http://www.till.de/seminare.html .