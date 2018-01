Seminare zur Schwingungsdiagnose beim HDT im ersten Halbjahr 2018: Schwingungsursachen an Maschinen erkennen, unterscheiden und bewerten

Was tun, wenn es nicht rund läuft? Schwingungsursachen an Maschinen erkennen, unterscheiden und bewerten zu können dient der Qualitätssicherung von Produktionsprozessen, der Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen und nicht zuletzt der Gewährleistung der Arbeitssicherheit der Beschäftigten.

Unser Referent Herr Dethloff ist ein erfahrener Praktiker und erläutert nachvollziehbar vertiefende Techniken zur Bestimmung des Zustands der Maschinen und die notwendigen schwingungs- und maschinenbautechnischen Zusammenhänge. An zahlreichen Praxisbeispielen werden Prüfungen und Einschätzungen vollzogen.Der erste Termin für das Seminar „Schwingungsdiagnose Level 1“ ist der 16.-17. Januar 2018 in Essen und der 12.-13. Juni 2018 in Berlin sowie der 06.-07. November 2018 in Berlin. Das Grundlagenseminar vermittelt den aktiven Fachkräften wichtige Analysetechniken zur Erkennung von Fehlern im Schwingungsspektrum. Praxisnah, an Hand von Experimenten und Beispielen werden die Techniken zur Zustandsbestimmung erläutert und für den Praktiker nachvollziehbar die notwendigen schwingungs- und maschinenbautechnischen Zusammenhänge dargestellt.Die zweite Expertenstufe „Schwingungsdiagnose Level 2“ wird am 30.-31. Januar 2018 in Essen behandelt. Die vertiefende Schwingungsdiagnose an Gleitlagern, Wälzlagern mit niedrigen Drehzahlen, Montagefehlern, Maschinen mit intensiven Störgeräuschen sind die Themen.Eine dritte Expertenstufe zu diesem Thema ist „Schwingungsdiagnose Level 3“ vom 26.-27. Juni 2018 im Haus der Technik Berlin und beleuchtet folgende Sachverhalte: Diagnose von Elektromotoren, Schädigungen an Rotorstäben und Wicklungen, detaillierten Diagnose von Verzahnungen in Getrieben und Strukturuntersuchung von Antriebssträngen. Ziel ist es hierbei auch, die Ursachen häufig wiederkehrender Maschinenausfälle zu finden.



