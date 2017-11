Semtrix GmbH bietet Kunden mit neuem Tool bessere Kontrolle über SEA-Aktivitäten

Semtrix setzt bei Suchmaschinenmarketing (SEM) auf Qualität und Transparenz. intelliAd ist ein bekanntes Tool auf dem SEA-Markt und wird von Semtrix seit dem Spätsommer 2017 nach einer Testphase verwendet.

Damit kann die Suchmaschinenwerbung (SEA) für Kunden von Semtrix von den Synergieeffekten profitieren.Semtrix und intelliAd für erfolgreiche und innovative E-Commerce Maßnahmen

Die Vorteile von Google AdWords liegen auf der Hand: Mit den sog. bezahlten Suchmaschinenanzeigen können Unternehmen mehr Sichtbarkeit in den Suchergebnissen erlangen und dadurch mehr Webseitenbesucher, Onlineverkäufe und Umsätze generieren. Die kurzen aber prägnanten Anzeigen ganz oben auf der Seite wecken das Kundeninteresse und können passgenau geschaltet werden, sodass Produkte und Dienstleistungen lokal und überregional ausgerichtet auf Zielgruppen beworben werden können. D.h. man bezahlt pro Klick und kann sein Budget im Vorfeld nach Bedarf festlegen. Mit intelliAd benutzt Semtrix nach erfolgreichen Tests ein Multi-Channel-Marketing-Tool, mit dessen Hilfe man nach strategischen Zielen (Conversion Maximierung, ROI, Klick-Maximierung etc.) die Keywordgebote anpassen kann. Mithilfe von intelliAd kann eine automatische Ausrichtung nach Geboten für alle Keywords festgelegt werden. Dabei werden die Keywords nach dem aktuellen Wettbewerb und der bisherigen Resonanz beurteilt. Über jede Nacht erfolgt dann das „automated bidding“: Hierbei werden die Gebote für jedes einzelne Keyword je nach Performance gesenkt oder erhöht. Durch die Dokumentation des Systems kann der zuständige Projektleiter dann die Änderungen prüfen, korrigieren oder freigeben.

Hinzukommt, dass nicht wie bisher die Conversion nach dem AdWords-Last-Click-Modell gezählt, sondern genau eruiert wird, an welchem Touchpoint es eine Conversion gab. Die verschiedenen Kanäle bekommen also einen Teil der Conversion zugeordnet. So lässt sich das Rätseln um die Herkunft der Conversions nach Markennamen größtenteils lösen. Mit intelliAd können die AdWords-Spezialisten von Semtrix genau den Kontaktpunkt herausfiltern, der zu einer Conversion geführt hat. Diese Aspekte machen intelliAd für bestimmte Themen oder Branchen so interessant, wie Yassine Bouyahie, Manager für Suchmaschinenmarketing bei Semtrix, weiß: „In einem schnelllebigen Online-Markt muss man kurzfristig agieren können. Dazu sind Tools, die einem bei der täglichen Arbeit unterstützen, unverzichtbar.“

Semtrix macht Suchmaschinenwerbung für Kunden transparent

Das Bid-Management-System setzt überall da an, wo eine manuelle Anpassung z. B. bei der Klickpreisoptimierung aufwendiger wäre. Der Erfolg von AdWords liegt aber in der Kombination von keywordbezogener Gebotsanpassung, optimal geplanten Suchanzeigen/ Kampagnen, der feinen Strategie-Abstimmung und dem Verwaltungstool. Als erfahrene Google-Partner-Agentur wissen die Experten von Semtrix, worauf es ankommt: Die AdWords-Kampagnen müssen passgenau auf die Suchbegriffe zugeschnitten sein, damit die Anzeigegruppen themen-, branchen- und zielgruppenbezogen geschaltet werden können. Das Semtrix Konzept unterstützt Kunden daher in der individuellen Planung, Erstellung und Ausrichtung der AdWords-Kampagnen. Jedes Projekt wird persönlich betreut, damit die Anzeigen bestmöglich platziert und Besucher zu Kunden werden. Wegen des hohen Wettbewerbs und der Streuverluste muss eine AdWords-Optimierung daher regelmäßig überprüft und gepflegt werden.