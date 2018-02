SentiOne startet Social CRM-Tool React

SentiOne React die All-In-One-Lösung für einen effektiven Online-Kundenservice

Ein zufriedener Kunde ist ein treuer Kunde. Diese Gleichung erscheint auf den ersten Blick sehr plausibel. Doch wie schaffen es Unternehmen ihre Kunden zufriedenzustellen und diese als treue Begleiter zu gewinnen? Ein guter Online-Kundenservice ist sicherlich eine Grundvoraussetzung dafür.

Besonders auf den Social Media-Plattformen fordern die Kunden heutzutage schnelle Antworten auf ihre Fragen und rasche Lösungsvorschläge für ihre Probleme. Hier ergab eine Umfrage, dass 42 Prozent der Internetnutzer von Unternehmen innerhalb von 60 Minuten eine Reaktion erwarten. Bleibt jedoch eine zeitnahe Antwort aus, drücken diese ihre Meinung meist negativ und unfreundlich aus. Freundliche Mitarbeiter und vor allem ein großartiger Kundenservice mit einer schnellen Reaktionszeit sind der Grund, warum Konsumenten einer Marke oder einem Unternehmen treu bleiben.

Effektiver Online-Kundenservice in Echtzeit

Durch die Verknüpfung aller Social Media-Kanäle eines Unternehmens an einem Ort ist es ab sofort möglich, auf sämtliche Fragen, Beschwerden, Produktverbesserungen oder Kritik der Kunden in Echtzeit zu reagieren. Zugleich behält man auf der selben Plattform den Überblick über alle Online-Äußerungen über eine Marke. Ein lästiges Umschalten zwischen zwei verschiedenen Programmen fällt somit weg.

SentiOne React bietet ein fortschrittliches Routing an. Mit Hilfe dieser erweiterten Lösung können spezifische Threads automatisiert vorab definierten Usern und Teams zugewiesen werden. Diese Zuordnung basiert wiederum auf den speziellen Bedürfnissen der jeweiligen Kunden und Kundengruppen.

Aufbau einer Kundendatenbank

SentiOne React ermöglicht kinderleicht den Aufbau einer Kundendatenbank. Dort werden dann alle relevanten Informationen wie Alter, Wohnort und Geschlecht hinterlegt, die dann allen Mitgliedern des Kundenservice oder des Social Media-Teams zur Verfügung stehen. So bleiben besonders aktive Kunden im Fokus. Weiter wird dadurch die gute Beziehung zur Zielgruppe intensiviert.

Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser

Mit SentiOne React hat man ganz einfach die Möglichkeit Kundenstatistiken und vollständige Leistungsberichte zu erstellen. Somit kann die Arbeit seines Team im Detail nachvollzogen werden und das Image einer Marke bleibt stets geschützt.

Mit Hilfe von SentiOne React gelingt es Unternehmen seine Kunden zufriedenzustellen und diese als als treue Begleiter zu gewinnen. Ihre Vorteile von SentiOne React auf einen Blick:Integrieren Sie Ihre Social Media-Profile auf einer Plattform und gehen Sie in Echtzeit auf die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe einHeben Sie sich von anderen Marken ab und gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden, indem Sie einen erstklassigen Kundenservice anbietenVerfolgen Sie alle Online-Erwähnungen über Ihre Marke oder Ihr Produkt mit nur einem einzigen Tool und bauen Sie eine einzigartige Beziehung zu Ihren Kunden auf

Sichern Sie sich noch heute Ihren exklusiven Zugang zu SentiOne React und fordern Sie ein unverbindliches Angebot an.



https://sentione.com/de/losungen/online-reputationsmanagement