Serverraum auch an Weihnachten überwachen

Ein Serverraum und die dort installierte Server Hardware muss an 7 Tagen die Woche verfügbar sein.

Auch zwischen Weihnachten und Neujahr müssen die IT-Systeme rund-um-die-Uhr laufen. Nicht auszudenken was passiert, wenn sich der Serverraum aufheizt. Fällt die Klimatisierung im Serverraum unbemerkt aus, droht der teuren IT Hardware ein möglicher Hitzetod. Temperaturempfindliche Backup- und Storagesysteme und die dort befindlichen SSD- und HDD-Datenträger können aufgrund mangelhafter Kühlung ebenfalls ausfallen, so dass dem betroffenenUnternehmen ein empfindlicher Datenverlust droht.

Ein IT-Ausfall kann auch durch Risiken wie Brand / Feuer entstehen. Ein simpler Hardwaredefekt, wie z.B. ein defektes Netzteil eines Servers oder Netzwerkswitches, kann im IT-Rack schnell für einen Schmorbrand sorgen. Auch der Austritt von wasserhaltigen Flüssigkeiten kann im unternehmenswichtigen EDV- und Serverraum für sehr böse Überraschungen sorgen. Platzt eine Batterie der USV Anlage und läuft Batteriesäure aus, kann dies einen elektrischen Kurzschluss im Serverraum verursachen. Auch das Klimagerät selbst kann Wasser im Serverraum freisetzen. Eine defekte Pumpe, ein defektes Ventil oder ein überlaufender Kondensatbehälter der Klimaanlage hat schon so manchen IT-Verantwortlichen schlaflose Nächte bereitet.

Daher ist die Anschaffung einer Serverraum Überwachungslösung in Form eines Didactum Monitoring Systems durchaus empfehlenswert. Jedes dieser Monitoring Systeme kann mit intelligenten Sensoren für die Messung und Überwachung kritischer Umwelteinflüsse ausgestattet werden. Der Leckwarnsensor des Herstellers Didactum erkennt schon geringe Spuren an Feuchtigkeit oder Wasser, so dass das Monitoring System von Didactum die zuständigen Techniker und Administratoren frühzeitig in Form von E-Mails oder SMS* Nachrichten (über Email to SMS Gateway oder GSM-Modem) informieren und alarmieren kann.

Neben einer kontinuierlichen Temperaturaufzeichnung, kann das Didactum Monitoring System auch die Störmeldekontakte der Klimaanlage überwachen. Hierzu verbindet man den Meldekontakt des Klimageräts per Zweidrahtkabel mit den potentialfreien Alarmeingängen des Didactum Überwachungssystems. Sobald der Alarmkontakt der Klimaanlage ausgelöst wird, meldet das Ethernet basierte Monitoring System die Störung per E-Mail oder SMS*.

Meldungen und Alarme aus dem EDV- bzw. Serverraum können auch per SNMP (Simple Network Management Protocol) übertragen werden. So kann die kritische Temperatur oder eine drohende Taupunktbildung innerhalb der IT-Infrastruktur per SNMP- Traps an Automationssoftware, Gebäude- bzw. Netzwerk- Managementlösungen gemeldet werden. Da jeder der intelligenten Sensoren aus dem Hause Didactum mit einer SNMP OID ausgestattet ist, kann die Status- bzw. Messdatenabfrage auch per SNMP Befehl über TCP/IP Netzwerk erfolgen.

Auch an Wochenenden und Feiertagen, wie Weihnachten und Neujahr, müssen aktute Bedrohungen im EDV- und Serverraum zuverlässig erkannt und gemeldet werden.

Schützen Sie daher den sensiblen Serverraum mit den zukunftsfähigen Überwachungslösungen des Herstellers Didactum. Unter https://www.didactum-security.com erfahren Sie mehr zum Thema Serverraum Überwachung.