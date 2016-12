Service-Marketing in einer digitalisierten Gesellschaft: Ausgabe 4/16 der SERVICETODAY

Dorsten, 31. Oktober 2016. Ab sofort ist die Ausgabe 4/16 der SERVICETODAY verfügbar.

Das Heft befasst sich mit dem Thema „Service-Marketing in einer digitalisierten Gesellschaft“. Im Magazin geht es unter anderem darum, wie im Service die eigene Marke wirkt, und welche Aufgaben die Mitarbeiter haben, gerade im direkten Dialog mit dem Kunden. Dazu gibt es Fachbeiträge von SERVIEW, Microsoft, Materna, buw und FLS sowie neue Folgen unserer Porträtserien, dieses Mal zu seca, Meisterhand und Miele. Die Ausgabe ist ab sofort online als Leseprobe unter http://www.kvd.de sowie komplett als digitale Ausgabe im Mitgliederbereich unter http://www.kvd.de einsehbar. Bitte noch Hinweis zur Printausgabe, dass diese jetzt erschienen ist.

Die Redaktion der SERVICETODAY hat Experten und Praktiker gebeten, in Beiträgen und Artikeln darzulegen, wie aus ihrer Sicht Service-Marketing in einer digitalisierten Gesellschaft funktionieren kann. Wie fasse ich den Marketing-begriff für meine Organisation? Welche Tools werden benötigt? Welche Rolle spielen der Kunde und die Mitarbeiter? In dieser Ausgabe finden sich Best Practice-Berichte und anregende Beiträge aus dem Bereich Service Science, die Lust machen, sich mit neuen Lösungen und neuen Medien zu beschäftigen.

- KVD-Vorstand Guido Geller spricht darüber, wie man im Service Marken wirken und Mitarbeiter sprechen lassen kann.

- Die Redaktion gibt einen aktuellen Überblick über Service-Marketing-Strategien und fasst die Trends von Veranstaltungen wie IFA, demexco und EXIS zu diesem Thema zusammen.

- Christian Büngener von Materna erklärt, wie man Kunden an allen Touchpoints begeistern kann.

- Mihail Manouras von buw wagt einen Ausblick, was die Callcenter-Zukunft bringt.

- Masa Matejic von Microsoft erklärt, warum durchgängiger Kundenservice die wirksamte Marketingkampagne ist.

- Außerdem wirft die Redaktion einen Blick hinter die Kulissen der Service-Manufaktur JOSEPHS und spricht über die Bedeutung von Marke und Marketing mit den Experten Prof. Dr. Rembert Horstmann und Michael René Weber.

Diese und viele weitere Themen finden sich in der neuen Ausgabe 4/16 der SERVICETODAY. Ein kostenloses Probeexemplar kann man per Mail an anfordern.

HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: Als Pressevertreter senden wir Ihnen gerne ein Exemplar in elektronischer oder gedruckter Form zu. Auf Wunsch ist auch der Abdruck einzelner Expertenbeiträge möglich. Bitte sprechen Sie uns hierzu an.



